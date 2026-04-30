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Circulação alternativa e passagem a R$ 6: como é a rotina do táxi-lotação em Caxias do Sul

Atualmente são dois itinerários, um com destino a Ana Rech e outro ao bairro Rio Branco. Serviço está em discussão após a prefeitura anunciar a extinção da modalidade após decisão acordada pelo Conselho Municipal de Mobilidade

Marcos Cardoso

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