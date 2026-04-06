Celebrando a cultura e a tradição gaúcha, 21º Rodeio Crioulo Nacional de Flores da Cunha ocorre neste fim de semana

O Parque de Eventos Antônio Dante Oliboni, em Flores da Cunha, vai receber, neste final de semana, o 21º Rodeio Crioulo Nacional. O evento, que celebra a cultura e a tradição gaúcha, reunirá atrações campeiras, artísticas e culturais. A festividade é promovida pelo CTG Galpão Serrano.
Nesta edição, um dos destaques da programação é o retorno das tradicionais casinhas de acampamento. De acordo com a prefeitura, os terrenos para construção das casinhas já estão todos reservados, mas também serão disponibilizadas as áreas de acampamento, por ordem de chegada, a partir desta quinta-feira (9). A prioridade será para participantes e competidores que possuem carteirinha do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e necessitam permanecer no local durante o evento.
Outra novidade será a abertura oficial do rodeio, que tradicionalmente era realizada aos domingos, e que neste ano irá ocorrer no sábado (11), às 20h, na cancha 1.
A entrada vai custar R$ 10.
Veja a programação:
Programação artística
Sexta-feira (10)
Palco 1
- 22h30min: Fandango com Eco do Minuano e Bonitinho (entrada gratuita)
Sábado (11)
Palco 1
- 8h: Danças tradicionais pré-mirim
- 9h: Danças tradicionais mirim e juvenil (por entidade)
- 12h: Intervalo
- 13h: Retorno das danças mirim e juvenil (após o término, iniciam as danças birivas do Tropeirismo Gaúcho)
- 22h: Show com Grupo Carqueja | Baile com o Grupo Estilo Campeiro (entrada R$40)
Palco 2
- 9h: Gaita botão (até 15 anos e acima de 16 anos) | Gaita piano (até 15 anos e acima de 16 anos)
Palco 3 – Beto Sandi
- 8h: Declamação prenda e peão veterano e adulto
- (Após a declamação, início da trova – inscrições na hora, na secretaria do evento) - Modalidade causo
Palco 4
- 10h: Chula juvenil
- 13h30min: Chula pré-mirim e mirim
Domingo (12)
Palco 1
- 9h: Danças tradicionais veterana
- 13h30min: Danças tradicionais adulta
Palco 2
- 9h: Intérprete solista vocal prenda e peão (adulto, mirim e juvenil)
Palco 3 – Beto Sandi
- 8h: Declamação prenda e peão (juvenil, pré-mirim e mirim)
Palco 4
- 10h: Chula adulta
- 13h30min: Chula veterana
Programação campeira
Sexta-feira (10)
Cancha 1
8h: Início das provas
- Laço II Desafio Galos de Flores da Cunha – 6 armadas (pelotão de 50 em 50)
- Laço Vaqueano – 2 armadas (gratuito)
- Laço Veterano – 2 armadas
- Laço Sênior – 2 armadas
- Laço Dupla de Irmão – 4 armadas
- Laço Dupla 40 anos – 4 armadas
- Duplas do rodeio – para quem precisar adiantar armadas
- Quarteto classificatória – 60 inscrições (encerram às 17h) | Força A – 12 armadas | Força B – 10 e 11 armadas | Força C – 7, 8 e 9 armadas
- Taça Cidade | Força A – 4 armadas | Força B – 3 armadas (Classificatória + 3 voltas de mata-mata)
Cancha 2
- 19h30min: Gineteada (15 montarias)
Sábado (11)
Cancha 1
7h: Início das provas
- Laço II Desafio Galos de Flores da Cunha – 2 voltas (pelotão 50 em 50)
- Laço Piá – 2 armadas
- Laço Guri – 2 armadas
- Laço Prenda classificatória | Força A – 3 armadas Força B – 2 armadas Força C – 1 armada
- Pai e Filho – 4 armadas
- Pai e Filha – 4 armadas
- Pai e Piá – 4 armadas
- Pai e Prendinha – 4 armadas
- Quarteto classificatória – laça até às 15h | Força A – 12 armadas | Força B – 10 e 11 armadas | Força C – 8 e 9 armadas
- Duplas do rodeio classificatória | Força A – 6 armadas Força B – 4 e 5 armadas Força C – 2 e 3 armadas | Volta dos quartetos até o final
20h: Abertura oficial
Cancha 2
- 14h30min: Vaca parada (bonequinha, piazinho, prendinha e piá)
- 19h15min: Gineteada (15 montarias)
Domingo (12)
Cancha 1
7h: Início das provas
- Desafio Galos de Flores da Cunha – 2 voltas
- Patrão e Capataz – 4 armadas
Finais
- Laço Pai e Filho
- Laço Pai e Filha
- Laço Pai e Piá
- Laço Pai e Prendinha
- Laço Prenda
- Quarteto Força C – B – A
- Final Duplas C – B – A
Cancha 2
- 17h: Gineteada | Final – 10 montarias