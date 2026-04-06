Celebrando a cultura e a tradição gaúcha, 21º Rodeio Crioulo Nacional de Flores da Cunha ocorre neste fim de semana

O Parque de Eventos Antônio Dante Oliboni, em Flores da Cunha, vai receber, neste final de semana, o 21º Rodeio Crioulo Nacional . O evento, que celebra a cultura e a tradição gaúcha, reunirá atrações campeiras, artísticas e culturais . A festividade é promovida pelo CTG Galpão Serrano.

Nesta edição, um dos destaques da programação é o retorno das tradicionais casinhas de acampamento. De acordo com a prefeitura, os terrenos para construção das casinhas já estão todos reservados, mas também serão disponibilizadas as áreas de acampamento, por ordem de chegada, a partir desta quinta-feira (9). A prioridade será para participantes e competidores que possuem carteirinha do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e necessitam permanecer no local durante o evento.