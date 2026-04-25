Caxienses aproveitam campanha na Praça Dante para garantir imunização contra a gripe

Fila começou antes mesmo das 9h. Marcos Cardoso / Agencia RBS

O tempo fechado e com possibilidade de chuva nas primeiras horas de sábado (25) não impediu que os caxienses participassem da segunda edição da campanha Vacina Caxias. Na Praça Dante Alighieri, a fila começou a se formar antes mesmo das 9h, e a ação de imunização teve início às 10h, e segue até às 16h.

A ação na Praça é uma parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Cruz Vermelha, que disponibilizou um ônibus para que o imunizante seja aplicado.

Quem chegou cedo foi o comerciário Luiz Carlos Fleck, 67 anos. Ele aproveitou para fazer sua caminhada matinal, e logo após se deslocou à Praça, sendo o primeiro da fila a garantir a vacina contra a gripe:

— Caminhei 9 quilômetros e vim aqui, já estava preparado, cheguei às 8h50min. Eu indico (fazer a vacina) porque eu comecei com 60 anos e nunca mais gripei. Gosto de fazer minhas caminhadas, fui pescar no último final de semana na Argentina, peguei uma chuva e tô bem — conta Fleck.

A dentista Bruna Salomoni, moradora do Sagrada Família, foi junto do marido, Tiago Abreu, levar os filhos Joana, 4, e Bento, 1, para fazer a vacina da gripe, já que todo o restante da cardeneta está em dia. A escolha pelo mutirão foi em virtude do trabalho do casal e da aula dos pequenos, que estudam em turno integral.

— Viemos em busca da vacina da gripe para prevenir mesmo, o inverno está chegando, os dois frequentam a escolinha, então para fazer uma proteção a mais — diz Bruna.

Quem também chegou cedo foi a aposentada Valdema Paganella Giordano, 71 anos. Ela, que foi se imunizar contra a gripe, diz que faz a vacina todos os anos e não teve mais problemas relacionados.

— Eu indico, tem que fazer, depois dos 70 anos não podemos deixar nada fora.

Em sete UBSs

Além da Praça Dante, sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão abertas neste sábado até as 16h, são elas: Cruzeiro, Cinquentenário, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê.

A campanha, que se iniciou no mês passado, foi criada levando em consideração fatores como a dificuldade de acesso da população trabalhadora em horário comercial, necessidade de resgatar esquemas vacinais incompletos, existência de faltosos identificados nos sistemas de informação e estratégia de redução de barreiras organizacionais e geográficas. A primeira edição da Vacina Caxias, realizada em 28 de março, aplicou mais de 4,7 mil doses.

Além disso, oferta cerca de 30 tipos de vacinas, dentre as doses com menos adesão como febre amarela, tríplice viral, covid-19 e HPV. Para a população participar, é preciso apresentar a carteira de vacinação e documento de identificação (CPF).