Geral

Prevenção
Notícia

Caxienses aproveitam campanha na Praça Dante para garantir imunização contra a gripe

Segunda edição da campanha Vacina Caxias, neste sábado, ocorre no Centro em parceria com a Cruz Vermelha e em sete Unidades Básicas de Saúde

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS