Casal de Santa Catarina é preso com 37 quilos de cocaína na BR-116, em Vacaria 

Porções foram encontradas durante revista ao veículo. Comunicação Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um homem de 44 anos e uma mulher de 41 foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta terça-feira (7), por tráfico de drogas. Eles levavam 37 quilos de cocaína.

O caso aconteceu na BR-116, em Vacaria. Os policiais deram ordem de parada para um veículo Renegade, com placas de Palhoça (SC). O veículo vinha do Estado vizinho.

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Durante a inspeção, os policiais encontraram diversos tabletes da droga fracionada. O material estava escondido dentro do painel do carro.