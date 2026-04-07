Casal de Santa Catarina é preso com 37 quilos de cocaína na BR-116, em Vacaria 

Um homem de 44 anos e uma mulher de 41 foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta terça-feira (7), por tráfico de drogas. Eles levavam 37 quilos de cocaína.
O caso aconteceu na BR-116, em Vacaria. Os policiais deram ordem de parada para um veículo Renegade, com placas de Palhoça (SC). O veículo vinha do Estado vizinho.
Durante a inspeção, os policiais encontraram diversos tabletes da droga fracionada. O material estava escondido dentro do painel do carro.
O casal foi encaminhado para delegacia de polícia, onde o crime foi registrado.