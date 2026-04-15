Casa transportada por caminhão  pega fogo e acaba destruída pelas chamas no interior de Farroupilha

Após o combate ao fogo, restaram apenas os escombros da casa. Corpo de Bombeiros Militar de Farroupilha / Divulgação

Uma casa de madeira que estava sendo transportada por um caminhão, no interior de Farroupilha, foi totalmente destruída. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (15) na Rodovia dos Romeiros, próximo ao ponto de atendimento da Unimed.

Os bombeiros foram acionados por volta das 14h15min para o combate das chamas. Conforme o comandante Geomir Alan da Cas, a moradia estava sendo transportada por um caminhão, dentro da própria propriedade.

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As chamas começaram quando a construção passou próximo de fios de alta tensão. Uma descarga elétrica deu início às chamas, que se espalharam pela estrutura. O fogo se alastrou pela carroceria do caminhão.

A casa, que estava vazia, foi totalmente destruída pelas chamas. Apesar do caminhão ter tido danos, duas pessoas que estavam dentro do veículo não se feriram.

Ao todo foram utilizados 10 mil litros de água no combate às chamas.



