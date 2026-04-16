Cartórios de Caxias do Sul passam a contar com plataforma digital de reconhecimento de paternidade

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Os Cartórios de Registro Civil de Caxias do Sul passam a permitir que pais reconheçam filhos pela internet e que mães iniciem o processo de investigação de paternidade de forma digital por meio de uma plataforma online. O serviço permite que o procedimento seja iniciado e concluído por meio digital, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade física.

Em 10 anos, em Caxias do Sul, de um total de 58.671 nascimentos, 2.624 crianças não tem o registro do pai na certidão de nascimento. Ao mesmo tempo, neste período, 75 paternidades foram reconhecidas nos cartórios, pelo meio analógico.

Com a nova plataforma, além de possibilitar o reconhecimento voluntário online, a própria mãe também pode indicar digitalmente o suposto pai da criança, iniciando o procedimento diretamente pelo sistema, que automaticamente identifica os filhos a ela vinculados que não possuam paternidade. O pedido é encaminhado ao Cartório de Registro Civil, que dará seguimento ao processo com respaldo judicial.

O reconhecimento de paternidade é um ato que garante não apenas o direito à identidade, mas também o acesso a benefícios sociais, herança, pensão alimentícia e inclusão em políticas públicas.

Como funciona o reconhecimento digital

O procedimento pode ser iniciado diretamente pela plataforma oficial dos Cartórios de Registro Civil, onde pai ou mãe podem solicitar o reconhecimento de forma eletrônica. O processo segue as mesmas garantias jurídicas do ato presencial, incluindo a necessidade de consentimento das partes envolvidas, como a mãe, no caso de filhos menores, ou o próprio filho, quando maior de idade.

Após a solicitação, o pedido é encaminhado ao Cartório de Registro Civil responsável, que analisará a documentação e dará continuidade ao procedimento até a conclusão do ato.