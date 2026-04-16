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Cartórios de Caxias do Sul passam a contar com plataforma digital de reconhecimento de paternidade

Em 10 anos, de um total de 58.671 nascimentos em Caxias do Sul, 2.624 crianças não tiveram o registro do pai na Certidão de Nascimento

Gabriela Alves

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