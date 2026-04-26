Carro com 610 multas vencidas e outras 380 em processamento é apreendido pela PRF 

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam um veículo com 610 multas não pagas e 380 em processamento. O flagra aconteceu no sábado (25), na BR-285, na área urbana de Vacaria.

Policiais faziam a fiscalização de trânsito quando deram ordem de parada ao condutor de um Prisma — um jovem de 18 anos que não tem carteira de habilitação.

Ao consultar o sistema, os policiais constataram que o carro estava com o licenciamento vencido e acúmulo de multas pelo não pagamento de pedágio, direção sem habilitação e recusa de teste do etilômetro. São mais de R$ 500 mil em multas a serem pagas.

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O veículo foi encaminhado a um depósito, onde permanecerá até que as multas sejam quitadas. Caso contrário, o carro será leiloado — ainda que isso aconteça, o proprietário continua responsável pelo pagamento dos encargos como taxa de remoção, diária do depósito e multas geradas na apreensão.



