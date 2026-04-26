Capotamento deixa homem ferido no interior de Bento Gonçalves 

Um homem de 36 anos ficou ferido após capotar o carro na RS-431, em Faria Lemos, no interior de Bento Gonçalves. O caso aconteceu por volta das 7h40min deste domingo (26).
Segundo registro do Corpo de Bombeiros Militar da cidade, o acidente aconteceu devido um buraco na pista. O condutor contou que, após passar pela abertura, acabou perdendo o controle do veículo, um Fox, que saiu da pista e capotou.
O homem foi encontrado pelos bombeiros já caminhando na pista. Ele relatava dores e apresentava escoriações no rosto, na cabeça e nos braços. A vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Tacchini.