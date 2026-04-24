Campanha Vacina Caxias ocorre neste sábado em sete UBSs e na Praça Dante Alighieri

A ação será das 10h às 16h. Gisele Nozari / Divulgação

A segunda edição da campanha Vacina Caxias ocorre neste sábado (25) com sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) abertas e a presença do ônibus da Cruz Vermelha na Praça Dante Alighieri. A ação será das 10h às 16h.

Estarão abertas as UBS do Cruzeiro, Cinquentenário, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê. Em caso de chuva, a ação com o ônibus da Cruz Vermelha será cancelada.

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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a campanha Vacina Caxias busca reforçar a importância da imunização contra a gripe, principalmente para os grupos prioritários, como idosos, gestantes e crianças menores de seis anos de idade.

Além disso, a campanha oferta cerca de 30 tipos de vacinas, dentre as doses com menos adesão como febre amarela, tríplice viral, covid-19 e HPV. Para a população participar, é preciso apresentar a carteira de vacinação e documento de identificação (CPF).

Durante a semana, as cinco UBSs com horário estendido também estão realizando a aplicação da vacina contra a gripe e das vacinas de rotina, com atendimento até as 19h. São elas: Cruzeiro, Esplanada, Eldorado, Desvio Rizzo e Cinquentenário.

Campanha em Bento

Em Bento Gonçalves, a Campanha de Vacinação contra a gripe na Via del Vino também aconteceria neste sábado, contudo, foi transferida para segunda-feira (27) devido condições climáticas. A Unidade Móvel estará no local das 9h às 16h, atendendo aos grupos prioritários.

A vacinação também está disponível nas unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h e das 13h às 16h30min, exceto nas unidades dos bairros Cohab, Faria Lemos, Santa Marta, Eucaliptos, São Valentim e 15 da Graciema.

O público-alvo são idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores das áreas da saúde, educação (professores do ensino básico e superior), segurança e transporte.