Campanha em Caxias do Sul busca arrecadar toucas para pessoas em tratamento contra o câncer

Doações podem ser feita na sede do Banco de Perucas. Banco de Perucas / Divulgação

É com o objetivo de dar mais conforto para pacientes oncológicos que uma campanha do Banco de Perucas, vinculado ao Hospital Geral de Caxias do Sul, está arrecadando toucas. A ação ocorre com a proximidade do inverno e também a chegada de temperaturas mais baixas na região, como foi registrado nesta semana.

De acordo com Clementina De Marco Giacomelli, coordenadora do Banco de Perucas, essa ação ocorre todos os anos. Com isso, muitas pessoas já sabem da recorrência e se organizam para fazer as entregas:

— Temos um grupo, por exemplo, em Nova Prata, que esta tecendo toucas, um em Caxias. Quem não pode ir no dia do tricô faz em casa e acaba doando. Se alguma senhora gosta de fazer mas não tem condições de comprar a lã, sempre temos quem doa a lã. É uma solidariedade coletiva.

Clementina diz que as toucas acabam sendo destinadas aos pacientes que são atendidos pelo HG e que eventualmente enfrentam a queda de cabelo em virtude do tratamento oncológico. São atendidas pessoas de 49 municípios da região.