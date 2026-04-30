Geral

Solidariedade
Notícia

Campanha em Caxias do Sul busca arrecadar toucas para pessoas em tratamento contra o câncer

Ação é do Banco de Perucas, vinculado ao Hospital Geral. Doações também podem ser feitas no 12º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Kayser

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS