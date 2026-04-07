Caminhão carregado com bobinas de papel tomba na RS-122, em Flores da Cunha, e provoca alterações no trânsito

CSG atende a ocorrência. Pablo Ribeiro / Agencia RBS

Um caminhão carregado com bobinas de papel tombou no início da manhã desta terça-feira (7) na RS-122, no km 88, em Flores da Cunha. O veículo seguia no sentido Flores da Cunha a Caxias do Sul quando ocorreu o acidente.

Leia Mais Piloto que morreu em queda de ultraleve na Serra construiu a própria aeronave, diz amigo

De acordo com informações da Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), o motorista sofreu um ferimento no braço e foi encaminhado para atendimento médico. Por conta do tombamento, houve derramamento de óleo na pista, sendo necessária a aplicação de cal.

O trânsito no trecho apresenta alterações: para quem trafega no sentido Caxias do Sul a Flores da Cunha, o fluxo está desviado pela faixa central. Já no sentido inverso, de Flores a Caxias, o tráfego segue normalmente, sem bloqueios.

A CSG informou ainda que, às 9h desta terça-feira (7), haverá interdição total da pista no km 88, entre o Posto Andreazza e a empresa TKA Cranes, para o destombamento da carreta. A previsão é de cerca de 45 minutos de bloqueio. Após esse período, o tráfego será desviado no sentido Caxias do Sul para possibilitar o recolhimento da carga.