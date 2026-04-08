Caminhão danifica pórtico de Gramado

Um caminhão que transportava toras de madeira danificou um dos pórticos de Gramado, na Serra, na noite desta segunda-feira (6). O veículo entrava na cidade pela ERS-235, quando tentou passar pela estrutura e causou o acidente.

A colisão derrubou pedras do revestimento e quebrou tábuas do forro do pórtico. Apesar dos estragos, a prefeitura afirma que a estrutura não foi comprometida.

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Segundo o Comando Rodoviária da Brigada Militar (CRBM), o acidente aconteceu porque o caminhão ultrapassava 3,7 metros — altura limite para passar no local.