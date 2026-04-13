Buscas por homem desaparecido em Bom Jesus completam três dias

Buscas seguem em Bom Jesus. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

As buscas por um homem de 37 anos que desapareceu na sexta-feira (10) na região da Boca da Serra, interior de Bom Jesus, completaram três dias nesta segunda-feira (13). Ele é morador do município e estava em uma Fiat Strada.

De acordo com o pelotão de Vacaria do Corpo de Bombeiros Militar, o homem teria abandonado o veículo na localidade e perdido contato com familiares. Antes do sumiço, ele teria enviado uma mensagem à filha.

Nesta segunda, os bombeiros localizaram indícios de uma presença na área em uma estrutura que já teria sido utilizadas antes pela vítima. Com isso, a área de buscas foi reduzida.

As buscas se iniciaram ainda no sábado (11) contando com dois drones equipados com câmera térmica, além de bombeiros fazendo varreduras terrestres e aquáticas na área. Ainda no sábado, uma equipe especializada do Batalhão de Busca e Salvamento se junto à operação.