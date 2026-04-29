BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá alteração no fluxo de veículos no feriado

A Serra das Antas , na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá alterações no trânsito entre sexta-feira (1), feriado do Dia do Trabalhador, e domingo (3). As informações são do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Assim, o trânsito funcionará no sistema de pare e siga, sem regime de comboio. A medida será adotada no segmento entre o Belvedere do Espigão, no km 185, e a Vinícola Cainelli, no km 202. A ação leva em consideração o aumento no fluxo de veículos durante o feriado do Dia do Trabalhador, além do cronograma das obras em andamento na rodovia.