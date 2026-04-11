Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido em Bom Jesus

Bombeiros fazem busca na região da Boca da Serra. Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria / Divulgação

Bombeiros fazem buscas neste sábado (11), em Bom Jesus, por um homem de 37 anos que desapareceu na sexta (10) na região da Boca da Serra. O desaparecido é morador do município e estava em uma Fiat Strada.

De acordo com o pelotão de Vacaria do Corpo de Bombeiros Militar, a vítima teria abandonado o veículo na localidade e perdido contato com familiares. Antes do sumiço, o homem teria enviado uma mensagem à filha.

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