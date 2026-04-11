Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido em Bom Jesus

Bombeiros fazem buscas neste sábado (11), em Bom Jesus, por um homem de 37 anos que desapareceu na sexta (10) na região da Boca da Serra. O desaparecido é morador do município e estava em uma Fiat Strada.
De acordo com o pelotão de Vacaria do Corpo de Bombeiros Militar, a vítima teria abandonado o veículo na localidade e perdido contato com familiares. Antes do sumiço, o homem teria enviado uma mensagem à filha.
As buscas contam com dois drones equipados com câmera térmica, além de bombeiros realizando varreduras terrestres e aquáticas na área. Ainda neste sábado, uma equipe especializada do Batalhão de Busca e Salvamento deve se juntar a operação.