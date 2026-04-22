Bombeiros buscam idosa desaparecida em São Francisco de Paula

Buscas continuam nesta quarta-feira. Acervo pessoal / Corpo de Bombeiros de Canela

Os bombeiros fazem buscas por Leonilda Antonia de Souza, 92 anos, que está desaparecida em São Francisco de Paula, na Serra. Os trabalhos para encontrar a idosa estão concentrados na localidade de Aratinga, próximo da rodovia Rota do Sol, e começaram na noite da terça-feira (21).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros de Canela, Leonilda saiu de casa e não foi mais vista pelos familiares que, após a procurarem sozinhos, acionaram os militares.