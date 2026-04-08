Banco de Alimentos de Caxias do Sul realiza Sábado Solidário neste fim de semana

Neste sábado (11), em Caxias do Sul, a Rede de Bancos de Alimentos realiza mais uma edição do Sábado Solidário . A ação mobiliza a população na arrecadação de alimentos não perecíveis e reforça o atendimento a instituições sociais que apoiam famílias em situação de vulnerabilidade.

Realizada há mais de 25 anos, a campanha conta com a parceria da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS). Para contribuir, a comunidade pode participar com alimentos não perecíveis no carrinho de compras, como arroz, feijão, óleo, farinhas, massas e enlatados, e entregando-os aos voluntários identificados com jaleco do Banco de Alimentos. Também é possível contribuir de forma online pelo site Doe Alimentos.