Baixas temperaturas e risco de temporal: como será a previsão para a semana na Serra 

Os termômetros podem chegar a 10ºC na sexta-feira (10) em Caxias do Sul. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Os moradores da Serra podem começar aseparar os casacos para enfrentarem as primeiras baixas temperaturas do ano, esperadas para sexta-feira (10). Conforme a previsão, os termômetros podem registar mínimas de 10°C e máximas de 24°C até o fim da semana. Além disso, há um alerta amarelo da Defesa Civil para tempestades em todo o Estado válido até as 23h59min desta terça-feira (7).

Conforme a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim, a sensação ainda será de tempo abafado nesta terça. Para quarta (8), a previsão já começa a mudar, mas é somente a partir de quinta-feira (9) que o ar frio começa a marcar presença na região. A previsão é de mínima de 13°C e máxima de 21°C.

— Na quinta-feira ainda deve predominar o céu nublado e a chuva na região serrana, além da entrada de ventos frios, que vão fazer a temperatura baixar mais. Então, entre quinta e sexta-feira, a sensação será de "friozinho" — destacou.

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A meteorologista também comentou que a madrugada mais fria deve ser registrada na sexta-feira (10), quando as temperaturas devem chegar aos 10°C.

— Em regiões mais elevadas, pode até baixar um pouco mais desta marca. Também pode ocorrer nevoeiro ao amanhecer — pontuou Josélia.

Junto disso, há risco de temporal e granizo entre a terça e a quarta-feira. Nesta segunda, a Defesa Civil divulgou um alerta laranja para parte do Estado e um amarelo para as demais regiões.