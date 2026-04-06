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Baixas temperaturas e risco de temporal: como será a previsão para a semana na Serra 

Os termômetros devem registar mínima de 10ºC e máxima de 24ºC até sexta-feira (10)

Renata Oliveira Silva

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