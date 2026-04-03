Avanço de frente fria traz chuva e declínio nas temperaturas para a Serra, no feriadão de Páscoa

A partir da tarde de sábado (4), há risco de pancadas de chuva e temporais isolados. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após dias ensolarados e com temperaturas acima dos 25ºC, o fim de semana de Páscoa será de mudança no clima para os municípios da Serra gaúcha. O motivo é o avanço de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul, segundo a Climatempo.

O sábado (4) começa com sol na região. Entretanto, a partir da tarde, há risco de pancadas de chuva e temporais isolados. Ainda conforme a Climatempo, não estão descartados granizo e rajadas de vento.

A expectativa é de que as temperaturas comecem a amenizar a partir da chegada da chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros devem variar de 17°C a 28°C no sábado e, no domingo, de 18°C a 19°C.

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A tendência é de que o céu permaneça encoberto e com períodos de chuva ao longo do Domingo de Páscoa. A sensação será de frio leve, principalmente nas primeiras horas da manhã e à noite. Em Gramado, a mínima deve ser de 17°C . A máxima deve alcançar os 20°C.

A previsão é de que a instabilidade ainda persista na segunda-feira (6), com nebulosidade e momentos de chuva fraca. As temperaturas seguem amenas. Em Vacaria, a mínima deve ser de 16°C.



