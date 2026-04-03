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Avanço de frente fria traz chuva e declínio nas temperaturas para a Serra, no feriadão de Páscoa

A tendência é de que a instabilidade persista na segunda-feira (6), com nebulosidade e momentos de chuva fraca 

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