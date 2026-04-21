Atividades gratuitas de programa focado na economia criativa começam em maio em Caxias do Sul

Um novo ciclo de capacitações voltadas à economia criativa começa em maio em Caxias do Sul. A iniciativa integra o programa Caxias Criativa Capacita, que oferece atividades gratuitas à comunidade com foco na qualificação profissional e no fortalecimento de empreendimentos do setor.

Promovido pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC), em parceria com a Fundação Marcopolo e o Sebrae, o programa reúne formações voltadas a diferentes áreas, como artesanato, marketing, mercado e finanças. A proposta é ampliar conhecimentos práticos e contribuir para a gestão de negócios criativos.

As atividades são direcionadas a artesãos, músicos, produtores, artistas e demais interessados. Além da capacitação, a iniciativa busca incentivar a conexão entre profissionais e fortalecer a economia criativa no município.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas por meio de formulário online neste link.

Confira a programação completa

Programa Artesanato e Território: Produtos da Terra, com Luciana Bulcão e equipe

O programa propõe a valorização dos produtos identitários por meio do desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas artesanais, fortalecendo a economia criativa local.

Público-alvo: artesãos iniciantes ou que já possuem técnica

Formato: presencial

Datas: 6 e 30 de maio, 13 e 27 de junho, 11 e 25 de julho, 15 e 29 de agosto e 12 e 26 de setembro

Horário: 9h às 12h e 13h30min às 16h30min

Local: Biblioteca Marcopolo, Av. Júlio de Castilhos, 445, bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Palestras | Economia Criativa Descomplicada e História, Dados e Oportunidades

Economia Criativa Descomplicada: o que é, para que serve e por que sua cidade precisa investir nisso?, com Heloisa Hervé

Histórias, Dados e Oportunidades: a linha do tempo da criatividade, passado, presente e futuro da economia criativa, com Ana Fagundes

Data: 3 de junho

Horário: 19h às 22h

Carga horária: 3 horas

Formato: presencial

Local: Biblioteca Marcopolo

Workshop | Posicionamento de Marca para Economia Criativa

Quem sua marca é e quem quer ser no mercado?, com Valéria Alberti

Data: 17 de junho

Horário: 19h às 22h

Carga horária: 3 horas

Formato: presencial

Local: Biblioteca Marcopolo

Workshop | Posicionamento de Marca para Economia Criativa: A Voz da Marca

Desenvolvimento da comunicação e identidade verbal da marca, com Valéria Alberti. Inclui consultorias individuais online exclusivas para participantes da oficina.

Data: 15 de julho

Horário: 19h às 22h

Carga horária: 3 horas

Formato: presencial

Local: Biblioteca Marcopolo

Marketing Digital para Economia Criativa

Oficinas sobre Canvas, Instagram, vídeos, reels e uso estratégico das mídias, com Valéria Alberti. Conteúdos práticos para fortalecer a presença digital e ampliar vendas.

Datas: 5 e 26 de agosto

Horário: 19h às 21h

Carga horária total: 5 horas

Formato: presencial

Local: Biblioteca Marcopolo

Gestão Financeira | Workshop de Formação de Preço para a Economia Criativa

Data: 9 de setembro

Horário: 19h às 22h

Carga horária: 3 horas

Formato: presencial

Local: Biblioteca Marcopolo

Workshop | Mercado para Economia Criativa

Conteúdos voltados à criação de estratégias para engajar e vender, com Valéria Alberti

Data: 14 de outubro

Horário: 19h às 22h

Carga horária: 3 horas

Formato: presencial

Local: Biblioteca Marcopolo