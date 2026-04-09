Após ser cercada por cães, capivara é resgatada na área central de São Francisco de Paula 

Uma capivara foi resgatada na área central de São Francisco de Paula, nos Campos de Cima da Serra, na manhã desta quinta-feira (9). Por volta das 9h45min os bombeiros foram acionados por pessoas que relataram ter visto o animal perto da rodoviária.
Ao chegar no local, os bombeiros encontraram a capivara acuada e cercada por cães. Assim que os cachorros foram espantados, a capivara acabou fugindo.
A captura acabou acontecendo na sequência, quando o animal parou ao lado de um muro. Os bombeiros conseguiram jogar cobertores e redes em cima do animal e após, colocá-la em uma caixa.
A capivara foi encaminhada para uma sede da Secretaria Estadual de Meio Ambiente que fica em São Francisco de Paula. A informação inicial é de que ela teve as patas machucadas pelos cães. A capivara foi levada para Porto Alegre, onde receberá tratamento e, após, será solta em habitat natural.