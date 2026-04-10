Após o fim da exigência de aulas em autoescolas, alunos de instrutores autônomos em Caxias farão primeira prova prática nesta sexta

Lindomar Pereira, após 14 anos trabalhando em autoescolas de Caxias, orienta motoristas em formação sem estar vinculado a uma empresa desde março. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Com o fim da exigência das aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no país, Caxias do Sul recebe nesta sexta-feira (10) a primeira prova prática de direção de carro (categoria B) para atender aos alunos de instrutores autônomos. O teste será aplicado às 13h30min por examinadores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) em local determinado.

Além de derrubar a obrigatoriedade referente aos centros de formação de condutores (CFCs), a resolução aprovada em dezembro do ano passado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prevê uma série de outras mudanças, como a diminuição da carga horária mínima para aulas práticas e teóricas.

O novo cenário abriu caminho para que profissionais ofereçam o curso prático de direção por conta, paralelamente aos CFCs, que seguem em operação. No RS, há 232 instrutores autônomos cadastrados junto ao Detran, sendo que seis deles atuam em Caxias.

Um deles é Lindomar Pereira, que, após 14 anos trabalhando em autoescolas da cidade, orienta motoristas em formação sem estar vinculado a uma empresa desde março. Nesta semana, ele deu ao menos 20 aulas, com quatro alunos diferentes.

— É uma mudança que veio para ficar e tornar a CNH muito mais acessível para a pessoa que pretende se habilitar — considera ele, que tem 41 anos de idade.

Para exercer o mesmo ofício que Pereira, o condutor precisa ser autorizado formalmente pelo Detran-RS, que mantém uma lista com os profissionais habilitados neste link. Na prática, é preciso ter:

Curso de Instrutor de Trânsito reconhecido pelo sistema nacional de trânsito.

CNH válida, compatível com a categoria que irá instruir.

Não estar com a CNH suspensa ou cassada.

Comprovante de conclusão de Ensino Médio (pelo menos).

Apresentar documentações como certidão negativa de antecedentes criminais.

CFC ou autônomo? Escolha é do aluno

A ideia é que o motorista habilitado por meio de um autônomo ou via CFC tenha as mesmas condições de dirigir um veículo com segurança, independentemente da opção escolhida.

No processo de primeira habilitação, o Detran-RS estabelece as taxas de R$ 413,58 (moto ou carro) e de R$ 510,86 (duas categorias, moto e carro ou ciclomotor e carro), que custeiam os exames médico e psicológico, as provas teórica e prática e a expedição da carteira.

O curso teórico, que vem antes, pode ser feito em um CFC ou online, gratuitamente, por meio do aplicativo CNH do Brasil. Já as aulas práticas, em que o aluno efetivamente põe as mãos no volante, têm o preço definido por cada prestador de serviço, seja centro de formação ou autônomo — o aluno define qual irá contratar.

Pereira cobra a partir de R$ 90 a aula de 50 minutos e disponibiliza o carro adesivado e em cumprimento às exigências para o exame final, com taxa de locação por R$ 70. Nesta sexta ele terá três alunos cumprindo a prova prática.

— Antigamente, a pessoa tinha que fazer 20 aulas obrigatórias por lei. Hoje são duas aulas obrigatórias e a pessoa já está liberada para a prova. Se ela vai estar apta, se ela tem domínio do carro, é outra coisa. Ao vermos que o aluno tem necessidade de fazer mais aulas, vamos orientá-lo para que se prepare um pouco mais até que tenha domínio suficiente para passar na prova — explica.

As práticas com autônomos, via de regra, não atendem à categoria A, de motocicleta, porque elas precisam ser efetuadas em ambiente fechado. No RS, apenas CFCs possuem pistas para esse tipo de veículo. O Detran-RS estuda uma solução para a questão.

Cristina de Souza, 39 anos, aposta na contratação de instrutor autônomo para passar no teste final. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A recepcionista Cristina de Souza, 39, começou o processo de primeira habilitação em setembro, em um CFC. As mudanças na legislação coincidiram com a terceira reprovação no teste final de direção, fazendo-a buscar outro caminho para atingir a tão sonhada CNH. Nesta quinta-feira (9) ela frequentava a segunda aula prática com instrutor autônomo, no bairro Cinquentenário.

— É uma oportunidade também de ter um pouquinho de liberdade financeira, porque tem uma diferença de valores — opina.

O trajeto em que Pereira guia a aluna segue o padrão com conversões à esquerda, domínio do pedal de embreagem, retorno de três pontos, além das manobras em morro. Cristina conta que irá praticar mais vezes com o motorista profissional antes de realizar o exame novamente.

— O arrancar e o estacionar em morro são minhas maiores dificuldades, o resto eu vou tranquila — diz.

Embora avalie que as alterações do Contran dão maior acessibilidade à CNH e nova oportunidade de trabalho, Pereira acredita que a segurança no trânsito pode ser prejudicada:

— Hoje ficou muito mais fácil para o aluno se habilitar. Não tem mais baliza e a pessoa pode perder até 10 pontos e ainda ser aprovada. Falando em segurança de trânsito, eu acho que foi um retrocesso. Porque nem todas as pessoas têm a consciência de aprender a dirigir. A maioria delas quer fazer as duas aulas e se aventurar em prova. É uma situação muito recente, vamos ver como vai ficar o trânsito daqui para frente com as novas regras.

Como se inscrever para a prova prática

O aluno de instrutor autônomo precisa se inscrever por meio deste link em até 24 horas antes do início do teste (portanto, o prazo para o de Caxias já se esgotou). A taxa é de R$ 97,28. Em caso de reprovação, o primeiro reteste custa R$ 48,64 para quem agendá-lo em até 30 dias, a contar da data da primeira prova.

O Detran-RS informa que acompanha o cadastramento dos instrutores autônomos e a quantidade de aulas registradas para, conforme demanda, abrir gradualmente novas bancas examinadoras. A estreia da modalidade em Caxias estipula uma banca com possibilidade de atender até 10 candidatos.

De acordo com a autarquia, o candidato pode cumprir o exame em qualquer uma das cidades gaúchas disponíveis, independentemente do local onde mora ou fez as aulas.

Veja o cronograma:

10/4 (sexta-feira) – Caxias do Sul , Novo Hamburgo, Osório, Pelotas, Santa Cruz do Sul e Santo Ângelo.

, Novo Hamburgo, Osório, Pelotas, Santa Cruz do Sul e Santo Ângelo. 15/4 (quarta-feira) – Porto Alegre.

17/4 (sexta-feira) – Santa Cruz do Sul

24/4 (sexta-feira) – Santa Cruz do Sul.