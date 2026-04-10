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Após o fim da exigência de aulas em autoescolas, alunos de instrutores autônomos em Caxias farão primeira prova prática nesta sexta

Teste será aplicado por examinadores do Detran-RS. No Estado, há 232 motoristas profissionais cadastrados para ofertar o serviço paralelamente aos CFCs, sendo que seis deles atuam na cidade

Luca Roth

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