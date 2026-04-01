Após ficar sem doses contra a gripe, Farroupilha retoma aplicação da vacina nesta quarta

A vacinação contra a gripe em Farroupilha será retomada nesta quarta-feira (1°), a partir das 13h, em todas as unidades básicas de saúde (UBSs) da cidade.
No último sábado (28), a prefeitura havia aberto a campanha de imunização com um mutirão, contudo, as atividades foram suspensas no mesmo dia devido ao esgotamento das doses.
Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a aplicação da vacina contra a influenza irá continuar após o governo do Estado fornecer nova remessa de doses.
Os grupos prioritários que têm direito à imunização são:
- crianças de seis meses a cinco anos, idosos e gestantes;
- puérperas;
- povos indígenas;
- quilombolas;
- pessoas em situação de rua;
- trabalhadores da saúde;
- professores e funcionários da educação básica e superior;
- profissionais das forças de segurança e salvamento;
- profissionais das Forças Armadas;
- pessoas com deficiência permanente;
- caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo urbano e de longo curso;
- trabalhadores portuários;
- trabalhadores dos Correios;
- população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.
A prefeitura alerta que, para receber a dose, é preciso apresentar CPF ou Cartão SUS e a caderneta de vacinação. Idosos devem apresentar documento de identificação, enquanto pessoas com comorbidades precisam apresentar comprovante da condição de saúde, como receitas, exames ou prescrição médica.
Já trabalhadores da saúde, educação, caminhoneiros e demais profissionais listados acima devem apresentar documento que comprove vínculo empregatício.