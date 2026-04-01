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Após ficar sem doses contra a gripe, Farroupilha retoma aplicação da vacina nesta quarta

Prefeitura informa que todas as UBSs estarão habilitadas para a campanha. Imunização abrange grupos prioritários

Luca Roth

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