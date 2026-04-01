Após ficar sem doses contra a gripe, Farroupilha retoma aplicação da vacina nesta quarta

Município registrou alta procura pelo serviço no último sábado. Gisele Nozari / Divulgação

A vacinação contra a gripe em Farroupilha será retomada nesta quarta-feira (1°), a partir das 13h, em todas as unidades básicas de saúde (UBSs) da cidade.

No último sábado (28), a prefeitura havia aberto a campanha de imunização com um mutirão, contudo, as atividades foram suspensas no mesmo dia devido ao esgotamento das doses.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a aplicação da vacina contra a influenza irá continuar após o governo do Estado fornecer nova remessa de doses.

Os grupos prioritários que têm direito à imunização são:

crianças de seis meses a cinco anos, idosos e gestantes;

puérperas;

povos indígenas;

quilombolas;

pessoas em situação de rua;

trabalhadores da saúde;

professores e funcionários da educação básica e superior;

profissionais das forças de segurança e salvamento;

profissionais das Forças Armadas;

pessoas com deficiência permanente;

caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo urbano e de longo curso;

trabalhadores portuários;

trabalhadores dos Correios;

população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

A prefeitura alerta que, para receber a dose, é preciso apresentar CPF ou Cartão SUS e a caderneta de vacinação. Idosos devem apresentar documento de identificação, enquanto pessoas com comorbidades precisam apresentar comprovante da condição de saúde, como receitas, exames ou prescrição médica.