Geral

Abaixo da média estadual
Notícia

Apenas 7% das crianças foram vacinadas contra a gripe em Caxias do Sul 

A próxima ação de vacinação ocorre no dia 25 de abril, sábado, com sete UBSs abertas no município 

Gabriela Alves

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