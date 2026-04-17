Apenas 7% das crianças foram vacinadas contra a gripe em Caxias do Sul 

No Rio Grande do Sul, índice chegou a 10% nos primeiros dias de campanha. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Abaixo da média estadual, os índices de vacinação de crianças contra a gripe em Caxias do Sul alcançaram apenas 7% em 20 dias de campanha. No Rio Grande do Sul, o número chega a 10%. O público-alvo é composto, ainda, por gestantes e idosos. Ao todo, foram aplicadas 28.189 doses para esse público em Caxias.

Números considerados baixos e que chamam a atenção do secretário de Saúde Rafael Bueno, que aposta na recém-lançada campanha Vacina Caxias para alavancar o índice de imunizações na cidade.

— Não só uma questão de proteção, mas é uma questão de senso coletivo. O índice vacinal de Caxias do Sul está seguindo o mesmo modelo de muitas grandes cidades no país. Isso a gente vê em decorrência de um mito que foi criado ainda na época da covid-19 — analisa Bueno.

A próxima edição do Vacina Caxias será no dia 25 de abril, com sete unidades básicas de saúde (UBSs) abertas. Serão as dos bairros Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê, além do ônibus da Cruz Vermelha, que estará estacionado na Praça Dante Alighieri. O secretário garante que haverá quantitativo suficiente de doses contra a gripe para quem buscar a imunização neste dia.

Para fortalecer a conscientização da vacinação entre crianças e adolescentes, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem distribuído materiais informativos que podem ser trabalhados em sala de aula com crianças e famílias e que reforçam a importância do imunizante.

A estratégia ocorre porque a SMS não pode fazer ações de vacinação com crianças menores de 14 anos sem a autorização dos pais, em colégios, por exemplo.

— A Secretaria de Saúde mandou para todas as escolas um trabalho com as séries iniciais para a gente poder desenvolver a cultura da vacinação. Para trabalhar em sala de aula a questão da vacinação — afirma Bueno.

Conforme o secretário, ao todo, o município recebeu 28.189 doses até o momento, 33% do percentual previsto na campanha. Segundo Bueno, ainda faltam receber 190 mil doses, que serão destinadas ao público-alvo (73 mil idosos e 25 mil crianças) no cumprimento da meta total dos grupos prioritários (gestantes, crianças menores de seis anos e idosos). Até esta sexta-feira (17), 17% da meta tinha sido atingida.

— Em idosos, por exemplo, a meta está em 19%. A de crianças está em 7%. Então, eu reforço que os pais vacinem as crianças. É importante a criança se vacinar para a gente criar esse elo de imunização — reforça Bueno.