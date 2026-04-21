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Aos 125 anos, Colégio São José, em Caxias do Sul, mantém legado de ensino que atravessa gerações

Primeira escola particular da cidade foi fundada por missionárias francesas em 1901. Atualmente, conta com cerca de 1,7 mil estudantes e mais de 200 profissionais

Pablo Ribeiro

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