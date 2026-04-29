Álbum da Copa do Mundo começa a ser vendido nesta semana; será preciso ao menos R$ 1 mil para completá-lo

Colecionador de Caxias Émerson Vieira Cardoso, 54 anos, busca completar seu nono álbum de Copa do Mundo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A edição de 2026 da Copa do Mundo Fifa será a maior da história, com a participação de 48 times e mais de 100 partidas em três países diferentes. Isso significa uma quantidade maior de figurinhas para completar o álbum da competição, que estará disponível oficialmente ao público na sexta-feira (1°) — embora pontos de venda anunciem abertura na quinta (30).

O livro ilustrado produzido pela editora Panini terá 980 figurinhas, 310 a mais do que na Copa de 2022 — aumento de 82%. Cada envelope contendo sete cromos irá custar R$ 7. No torneio anterior, o preço do pacotinho era R$ 4, entretanto, vinham com cinco unidades.

O álbum mais em conta, elaborado em capa cartão, sai por R$ 24,90; com capa dura, R$ 74,90. Versões especiais, por outro lado, como um box premium, podem ultrapassar os R$ 300 no site da Panini.

Segundo estimativas, o fã terá de gastar pelo menos R$ 1 mil para completar as 112 páginas, afinal, é improvável não adquirir figurinhas repetidas no processo. Quatro anos atrás, o investimento para concluir a brincadeira partia de R$ 536 — gasto 82% menor.

Em Caxias do Sul, a febre das figurinhas começou pelo menos um mês antes com a pré-venda online. O hobby é responsável por reviver memórias dos veteranos ao mesmo tempo em que encanta os jovens. Simplesmente não sai de moda. Prova disso é o operador de máquina Émerson Vieira Cardoso, 54 anos, que mantém a prática na mesma batida em que é apaixonado por futebol.

No acervo dele, a edição mais antiga de álbum da Copa é a de 1994, o Mundial do tetracampeonato da Seleção Brasileira, conquistado nos pênaltis contra a Itália, nos Estados Unidos.

— Foi uma Copa que eu me identificava muito com o Romário, gostava muito dele. Então fiz esse álbum e depois não parei mais — revela.

De lá para cá foram oito copas do mundo. Cardoso garante que não perdeu nenhuma e que colou todas as figurinhas de cada álbum. Para começar o deste ano, o investimento dele irá partir dos R$ 700.

— Pretendo comprar uns pacotes (contendo 50 envelopes) de início para ter umas figurinhas repetidas, outras para minha coleção em pasta e outras que separo porque gosto. É que será a última Copa do Cristiano Ronaldo e do Messi. São essas que vou guardar — prevê.

Álbum da Copa de 2006 foi considerado o mais divertido de fazer pelo colecionador por conta da gama de craques em atividade na época. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O colecionador avalia que o álbum da Copa de 2022, disputada no Catar, foi o mais fácil de terminar. Levou menos de uma semana. O livro ilustrado do torneio de 2006, na Alemanha, foi o mais divertido pra ele por conta da gama de craques em atividade na época: Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Zinédine Zidane e companhia.

Em relação a 1994, hoje está mais simples de fechar um álbum de figurinhas, na concepção de Cardoso:

— Temos redes sociais e grupos de WhatsApp que ajudam muito. Tu trocas com o Brasil inteiro. Em 1994 era com o grupinho de colégio e só. Tinha que encontrar a gurizada, apostar figurinha no bafo (bater figurinha). Tanto é que esse é o meu álbum mais surradinho. Os pais da época não davam muita grana para gastar com figurinha.

Livro ilustrado produzido pela editora Panini terá 980 figurinhas, 310 a mais do que na Copa de 2022. Panini / Divulgação

Vendas em dobro nas bancas

Em Caxias, as bancas de revistas há semanas recebem ligações e visitas de pessoas que buscavam uma única informação: "quando chega o álbum e as figurinhas da Copa?".

A espera acabou e, na banca do Roque Simas, 63, perto da UPA Central, a expectativa é que o período de Copa duplique as vendas. O local terá álbuns e figurinhas à disposição nesta quinta.

— É como uma peixaria na Sexta-feira Santa. No período de Copa conseguimos faturar um pouquinho mais para botar as contas em dia, porque a banca em si não rende mais como antigamente. Espero em torno de 100% a mais do que o normal na venda anual — projeta Roque, que tem o negócio desde 1993.

Na banca do Roque Simas, 63, perto da UPA Central, a expectativa é que o período de Copa duplique as vendas. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A banca também vira ponto de encontro dos colecionadores para troca das figurinhas. A previsão é que a turma se reúna nos sábados à tarde, como aconteceu na Copa de 2022. Roque recorda que a aglomeração foi grande, de crianças a adultos, no entorno do local. A organização é definida por um grupo de WhatsApp.

— O álbum se define em até 60 dias. O pessoal aproveita o auge da venda, de troca de figurinha e consegue preencher o álbum mais rápido — contextualiza.

Na entrada da prefeitura, no bairro Exposição, a banca da Ivanda Francescatto, 71, e da filha dela, Ivania Binotto, 44, é outra das mais tradicionais da cidade e que também tem otimismo para a Copa.

Banca da Ivanda Francescatto, 71, e da filha dela, Ivania Binotto, 44, é uma das mais tradicionais da cidade. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Naturalmente, são comercializados álbuns de outros campeonatos, mas nenhum se compara à procura pelo do Mundial de seleções, que começa a ser vendido lá na sexta.

— Temos uma expectativa muito grande, porque vendemos bem. Acredito que as vendas irão crescer em uns 80%. Na Copa, a maioria do pessoal faz, a criançada fica empolgada. Às vezes tem duas, três crianças na família e cada uma tem o seu álbum — detalha Ivanda.

A banca, mantida por ela há quatro décadas, sediará encontros para troca de figurinhas aos sábados, com início no turno da manhã. Na edição de 2022, o movimento trouxe até colecionadores de municípios vizinhos, como Farroupilha, São Marcos e Antônio Prado.

— Foi a época em que saímos da pandemia, então a procura foi bem maior. As pessoas queriam se ver, trocar ideias, trocar as figurinhas, foi um evento bem importante — complementa Ivania.

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Lotéricas e farmácias entram na brincadeira

A variedade de meios e locais para comprar o álbum e as figurinhas cresceu. A Caixa Econômica Federal anunciou que as cerca de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país terão os itens para venda a partir de quinta. Em cumprimento com o Estatuto da Criança e do Adolescente, esses locais só comercializarão para maiores de 18 anos.

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Farmácias também prometem entrar na brincadeira. A rede São João inicia nesta quinta a venda de álbuns e figurinhas. Pela internet, há combos e edições especiais vendidas pela Panini.

Além disso, a Coca-Cola lançou em abril uma promoção que traz 14 figurinhas extras (não obrigatórias) de jogadores patrocinados pela marca. Elas vêm junto das embalagens de 600ml e 2,5L do refrigerante e podem ser coladas em uma página específica do álbum.

Sem Neymar: saiba quem estará na página do Brasil

Antes do Brasil, outros países iniciaram a venda do álbum. Na página da Seleção Brasileira chama atenção a ausência de Neymar, cuja convocação é uma das dúvidas do técnico Carlo Ancelotti. Veja a lista de jogadores incluídos no livro:

Goleiros: Alisson e Bento.

Alisson e Bento. Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.

Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.

Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro. Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.