Álbum da Copa do Mundo começa a ser vendido nesta semana; será preciso ao menos R$ 1 mil para completá-lo

A edição de 2026 da Copa do Mundo Fifa será a maior da história, com a participação de 48 times e mais de 100 partidas em três países diferentes. Isso significa uma quantidade maior de figurinhas para completar o álbum da competição, que estará disponível oficialmente ao público na sexta-feira (1°) — embora pontos de venda anunciem abertura na quinta (30).
O livro ilustrado produzido pela editora Panini terá 980 figurinhas, 310 a mais do que na Copa de 2022 — aumento de 82%. Cada envelope contendo sete cromos irá custar R$ 7. No torneio anterior, o preço do pacotinho era R$ 4, entretanto, vinham com cinco unidades.
O álbum mais em conta, elaborado em capa cartão, sai por R$ 24,90; com capa dura, R$ 74,90. Versões especiais, por outro lado, como um box premium, podem ultrapassar os R$ 300 no site da Panini.
Segundo estimativas, o fã terá de gastar pelo menos R$ 1 mil para completar as 112 páginas, afinal, é improvável não adquirir figurinhas repetidas no processo. Quatro anos atrás, o investimento para concluir a brincadeira partia de R$ 536 — gasto 82% menor.
Em Caxias do Sul, a febre das figurinhas começou pelo menos um mês antes com a pré-venda online. O hobby é responsável por reviver memórias dos veteranos ao mesmo tempo em que encanta os jovens. Simplesmente não sai de moda. Prova disso é o operador de máquina Émerson Vieira Cardoso, 54 anos, que mantém a prática na mesma batida em que é apaixonado por futebol.
No acervo dele, a edição mais antiga de álbum da Copa é a de 1994, o Mundial do tetracampeonato da Seleção Brasileira, conquistado nos pênaltis contra a Itália, nos Estados Unidos.
— Foi uma Copa que eu me identificava muito com o Romário, gostava muito dele. Então fiz esse álbum e depois não parei mais — revela.
De lá para cá foram oito copas do mundo. Cardoso garante que não perdeu nenhuma e que colou todas as figurinhas de cada álbum. Para começar o deste ano, o investimento dele irá partir dos R$ 700.
— Pretendo comprar uns pacotes (contendo 50 envelopes) de início para ter umas figurinhas repetidas, outras para minha coleção em pasta e outras que separo porque gosto. É que será a última Copa do Cristiano Ronaldo e do Messi. São essas que vou guardar — prevê.
O colecionador avalia que o álbum da Copa de 2022, disputada no Catar, foi o mais fácil de terminar. Levou menos de uma semana. O livro ilustrado do torneio de 2006, na Alemanha, foi o mais divertido pra ele por conta da gama de craques em atividade na época: Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Zinédine Zidane e companhia.
Em relação a 1994, hoje está mais simples de fechar um álbum de figurinhas, na concepção de Cardoso:
— Temos redes sociais e grupos de WhatsApp que ajudam muito. Tu trocas com o Brasil inteiro. Em 1994 era com o grupinho de colégio e só. Tinha que encontrar a gurizada, apostar figurinha no bafo (bater figurinha). Tanto é que esse é o meu álbum mais surradinho. Os pais da época não davam muita grana para gastar com figurinha.
Vendas em dobro nas bancas
Em Caxias, as bancas de revistas há semanas recebem ligações e visitas de pessoas que buscavam uma única informação: "quando chega o álbum e as figurinhas da Copa?".
A espera acabou e, na banca do Roque Simas, 63, perto da UPA Central, a expectativa é que o período de Copa duplique as vendas. O local terá álbuns e figurinhas à disposição nesta quinta.
— É como uma peixaria na Sexta-feira Santa. No período de Copa conseguimos faturar um pouquinho mais para botar as contas em dia, porque a banca em si não rende mais como antigamente. Espero em torno de 100% a mais do que o normal na venda anual — projeta Roque, que tem o negócio desde 1993.
A banca também vira ponto de encontro dos colecionadores para troca das figurinhas. A previsão é que a turma se reúna nos sábados à tarde, como aconteceu na Copa de 2022. Roque recorda que a aglomeração foi grande, de crianças a adultos, no entorno do local. A organização é definida por um grupo de WhatsApp.
— O álbum se define em até 60 dias. O pessoal aproveita o auge da venda, de troca de figurinha e consegue preencher o álbum mais rápido — contextualiza.
Na entrada da prefeitura, no bairro Exposição, a banca da Ivanda Francescatto, 71, e da filha dela, Ivania Binotto, 44, é outra das mais tradicionais da cidade e que também tem otimismo para a Copa.
Naturalmente, são comercializados álbuns de outros campeonatos, mas nenhum se compara à procura pelo do Mundial de seleções, que começa a ser vendido lá na sexta.
— Temos uma expectativa muito grande, porque vendemos bem. Acredito que as vendas irão crescer em uns 80%. Na Copa, a maioria do pessoal faz, a criançada fica empolgada. Às vezes tem duas, três crianças na família e cada uma tem o seu álbum — detalha Ivanda.
A banca, mantida por ela há quatro décadas, sediará encontros para troca de figurinhas aos sábados, com início no turno da manhã. Na edição de 2022, o movimento trouxe até colecionadores de municípios vizinhos, como Farroupilha, São Marcos e Antônio Prado.
— Foi a época em que saímos da pandemia, então a procura foi bem maior. As pessoas queriam se ver, trocar ideias, trocar as figurinhas, foi um evento bem importante — complementa Ivania.
Lotéricas e farmácias entram na brincadeira
A variedade de meios e locais para comprar o álbum e as figurinhas cresceu. A Caixa Econômica Federal anunciou que as cerca de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país terão os itens para venda a partir de quinta. Em cumprimento com o Estatuto da Criança e do Adolescente, esses locais só comercializarão para maiores de 18 anos.
Farmácias também prometem entrar na brincadeira. A rede São João inicia nesta quinta a venda de álbuns e figurinhas. Pela internet, há combos e edições especiais vendidas pela Panini.
Além disso, a Coca-Cola lançou em abril uma promoção que traz 14 figurinhas extras (não obrigatórias) de jogadores patrocinados pela marca. Elas vêm junto das embalagens de 600ml e 2,5L do refrigerante e podem ser coladas em uma página específica do álbum.
Sem Neymar: saiba quem estará na página do Brasil
Antes do Brasil, outros países iniciaram a venda do álbum. Na página da Seleção Brasileira chama atenção a ausência de Neymar, cuja convocação é uma das dúvidas do técnico Carlo Ancelotti. Veja a lista de jogadores incluídos no livro:
- Goleiros: Alisson e Bento.
- Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.
- Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.
- Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.
A Copa do Mundo 2026 vai de 11 de junho a 19 de julho.