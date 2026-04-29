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Álbum da Copa do Mundo começa a ser vendido nesta semana; será preciso ao menos R$ 1 mil para completá-lo

Livro ilustrado produzido pela Panini terá 980 figurinhas, 310 a mais do que na edição de 2022. Embora número de pontos de venda tenha crescido, bancas de revistas de Caxias do Sul têm otimismo para movimento gerado no período

Luca Roth

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