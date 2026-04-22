Agricultor referência na produção de alho na Serra, Gilmar Molon morre aos 60 anos

Molon era proprietário da empresa Alhos Galo, em Ipê. Ronei Sá / RBS TV

Morreu nesta quarta-feira (20), aos 60 anos, o agricultor Gilmar Molon, considerado uma referência na produção de alho na Serra. Natural de Flores da Cunha, ele construiu trajetória no setor agrícola ao longo de mais de quatro décadas, com atuação em Ipê, onde era proprietário da empresa Alhos Galo.

Molon iniciou o cultivo de alho em 1984. Ao longo dos anos, tornou-se um dos nomes reconhecidos entre os produtores da região. O velório ocorre na Capela São Pedro, na Linha 100, em Flores da Cunha. O sepultamento está marcado para as 10h desta quinta-feira (23), no Cemitério da Linha 100.

Entidades do setor manifestaram pesar pela morte. Em nota, a Associação Gaúcha dos Produtores de Alho (Agapa) destacou que Molon foi um “grande representante da cadeia produtiva” e defensor da alhicultura, com trajetória marcada pelo trabalho e compromisso com o fortalecimento da atividade.

A Associação Nacional dos Produtores de Alho (Anapa) também lamentou a perda. Conforme a entidade, o setor “perde muito mais do que um produtor de alho”, ressaltando que Molon era uma presença constante e um dos responsáveis por contribuir para o desenvolvimento da cultura do alho no país. A nota ainda destaca o legado deixado por ele, construído com “trabalho, seriedade e compromisso verdadeiro”, além da atuação na defesa do setor “com dignidade e respeito”.