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Agricultor referência na produção de alho na Serra, Gilmar Molon morre aos 60 anos

Produtor de Ipê iniciou atividade em 1984 e era reconhecido pela atuação na cadeia da alhicultura gaúcha

Pablo Ribeiro

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