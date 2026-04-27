Adolescente fica gravemente ferido após carro colidir contra poste na BR‑470, em Bento Gonçalves 

Um adolescente de 14 anos ficou gravemente ferido após o carro em que estava, como passageiro, ter colidido contra um poste. O acidente aconteceu na segunda-feira (27), na BR-470, mais precisamente no Distrito de Tuiuty, em Bento Gonçalves.
Os bombeiros militares foram acionados por volta das 18h via WhatsApp. Durante o deslocamento, a pessoa que solicitou o resgate informou que retirou a vítima do local e a levou até um posto de combustível nas margens da BR-470.
Os bombeiros se dirigiram até o local e iniciaram o atendimento pré-hospitalar. O adolescente apresentava sinais de traumatismo craniano.
Durante a retirada do jovem, ele precisou ser entubado. Após ser estabilizado, ele foi encaminhado pelo Samu ao Hospital Tacchini.