Acidente mata uma pessoa na BR-470 em Garibaldi

Uma mulher morreu em um acidente na BR-470, em Garibaldi, na noite desta segunda-feira (13). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu uma carreta e uma SpaceFox.

Conforme os Bombeiros Voluntários de Garibaldi, o acidente aconteceu por volta das 20h15min. Os bombeiros relatam que um princípio de incêndio teria acontecido após a colisão.

A vítima conduzia o automóvel e teve o óbito foi confirmado ainda no local do acidente. A identidade dela não foi divulgada.

As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas. A pista seguia bloqueada até a última atualização desta matéria.