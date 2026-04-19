Acidente entre carro e moto deixa mulher gravemente ferida na BR-470, em Bento Gonçalves

Uma mulher ficou gravemente ferida após acidente entre uma moto e um carro na BR-470, no acesso ao Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no fim da tarde de sábado (18). Ela e um homem ocupavam uma Kawasaki/Ninja, que colidiu contra um Toyota Corolla.
Conforme o Corpo de Bombeiros, com o impacto da batida, as pessoas que estavam na motocicleta foram projetados cerca de 20 metros de distância do ponto da colisão.
A caroneira da motocicleta ficou gravemente ferida e recebeu atendimento da Unidade de Suporte Avançado do Samu. Já o condutor apresentou ferimentos nas pernas. O condutor do Corolla não se feriu.