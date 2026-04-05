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Acidente entre carro e caminhão mata uma pessoa na Rota do Sol, em Caxias do Sul

O trânsito está fluindo em meia pista. A ocorrência segue em atendimento pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar

Gabriela Alves

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