Acidente entre carro e caminhão mata uma pessoa na Rota do Sol, em Caxias do Sul

Arquivo Pessoal / Divulgação

Um homem de 67 anos, que não teve a identidade divulgada oficialmente, morreu em um acidente entre um Volkswagen Gol e um caminhão no km 160 da Rota do Sol, na tarde deste domingo (5). O trecho é na chegada em Caxias do Sul, próximo ao acesso ao distrito de Vila Seca. A ocorrência foi registrada por volta das 15h20min.

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Conforme o capitão Melk Lima de Almeida, do Comando Rodoviário da Brigada Militar, um veículo Gol se deslocava sentido Caxias do Sul a São Francisco de Paula e colidiu contra o caminhão que vinha sentido oposto. Com o impacto, o caminhão também bateu em um Sandero.