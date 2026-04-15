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Acidente entre carro e caminhão deixa um morto na RS-122, em Caxias do Sul

O trecho da ocorrência fica próximo da Ponte Seca e de um posto de combustíveis na zona oeste da cidade

Gabriela Alves

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