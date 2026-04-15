Acidente entre carro e caminhão deixa um morto na RS-122, em Caxias do Sul

Acidente ocorreu no km 73 da RS-122, na manhã desta quarta-feira (15). Pedro Zanrosso / Agencia RBS

O motorista de um Chevrolet Montana, de 48 anos, morreu após colidir contra um caminhão Scania na RS-122, em Caxias do Sul, na manhã desta quarta-feira (15), por volta das 10h20min. O trecho do acidente, no km 73 da rodovia, fica próximo da Ponte Seca e de um posto de combustíveis na zona oeste da cidade.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a passageira da Montana ficou ferida, mas sem gravidade. O motorista do caminhão não se feriu.

Ainda segundo o CRBM, a Montana seguia no sentido Litoral a Caxias do Sul quando colidiu contra o caminhão, que seguia no sentido contrário.