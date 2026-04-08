Acidente entre caminhão e carro deixa trânsito em meia pista na BR-116 em Vacaria  

Caminhão tombou em cima de Polo. Ocupantes do carro não se feriram. Comunicação PRF / Divulgação

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta quarta-feira (8) causa lentidão no trânsito da entrada de Vacaria. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 18h, um caminhão Scania de Arroio Trinta (SC) e um Polo de Farroupilha.

O acidente aconteceu no km 52, da BR-116, na entrada da cidade. Com o impacto, o caminhão tombou sobre o veículo de passeio. O caminhoneiro sofreu lesões. A PRF não detalhou o estado dele.

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