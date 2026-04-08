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Atenção, motorista 
Notícia

Acidente entre caminhão e carro deixa trânsito em meia pista na BR-116 em Vacaria  

Colisão ocorreu no km 52, bloqueando uma faixa e causando trânsito em sistema pare e siga 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS