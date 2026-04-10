Acidente com caminhão danifica pórtico de Gramado e interdita trecho da RS-235

A passagem de veículos sob o pórtico de Gramado, na RS-235, foi suspensa temporariamente na manhã desta sexta-feira (10). A medida foi adotada após avaliação técnica identificar danos na estrutura, provocados por um acidente registrado na noite de segunda-feira (6), quando um caminhão desrespeitou o limite de altura e colidiu contra o pórtico.
Apesar da interdição no trecho sob a estrutura, o trânsito segue fluindo pelas vias laterais da rodovia. Na manhã desta sexta, equipes das secretarias de Obras e de Trânsito atuaram no local para remover materiais que apresentavam risco. Também foram instalados vasos com flores na pista como forma de bloqueio.
Uma nova avaliação técnica será realizada na próxima terça-feira (14) pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), que deve definir as intervenções necessárias para a recuperação do pórtico.
A prefeitura de Gramado informou ainda que já identificou a empresa responsável pelo caminhão envolvido no acidente e adota medidas para garantir o ressarcimento dos danos aos cofres públicos.