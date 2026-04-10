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Trânsito
Notícia

Acidente com caminhão danifica pórtico de Gramado e interdita trecho da RS-235

A interrupção do fluxo no local é temporária e o trânsito segue fluindo pelas vias laterais da rodovia. Liberação deve ocorrer somente na semana que vem

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS