Acidente com caminhão danifica pórtico de Gramado e interdita trecho da RS-235

A prefeitura está instalando vasos com flores na pista como forma de bloqueio Prefeitura de Gramado / Divulgação

A passagem de veículos sob o pórtico de Gramado, na RS-235, foi suspensa temporariamente na manhã desta sexta-feira (10). A medida foi adotada após avaliação técnica identificar danos na estrutura, provocados por um acidente registrado na noite de segunda-feira (6), quando um caminhão desrespeitou o limite de altura e colidiu contra o pórtico.

Apesar da interdição no trecho sob a estrutura, o trânsito segue fluindo pelas vias laterais da rodovia. Na manhã desta sexta, equipes das secretarias de Obras e de Trânsito atuaram no local para remover materiais que apresentavam risco. Também foram instalados vasos com flores na pista como forma de bloqueio.

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Uma nova avaliação técnica será realizada na próxima terça-feira (14) pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), que deve definir as intervenções necessárias para a recuperação do pórtico.