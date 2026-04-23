"A intenção da prefeitura é de manter o serviço com qualidade", diz secretário sobre táxi-lotação

A medida foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Municipal de Mobilidade no último dia 16. Roni Rigon / Agencia RBS

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprovou nesta quinta-feira (23) o pedido de informações, de autoria de Capitão Ramon (PL), a respeito da extinção do serviço de táxi-lotação na cidade. A prefeitura terá 30 dias para responder questionamentos, como se houve consulta pública relacionada à medida, o que será adotado para suprir a demanda e se haverá algum modal alternativo.

O secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Elói Frizzo, afirma que o processo envolvendo os táxis-lotação em Caxias do Sul é antigo e tem origem em uma cobrança do Ministério Público, iniciada em 2014, para que o município desse uma solução aos contratos considerados precários desde 2010.

Segundo ele, ao longo dos anos houve tentativas de regularização, incluindo uma licitação que acabou não avançando, além de entraves judiciais. Já na atual gestão, a definição foi postergada até a aprovação do Plano Diretor de Mobilidade, concluído no fim de 2023.

— Quando cheguei, o processo já estava pronto. Colocamos em pauta no Conselho Municipal de Mobilidade com pareceres da área técnica da secretaria e da Procuradoria-Geral do Município, atendendo à recomendação do Ministério Público de buscar uma definição — explicou.

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Frizzo afirma que os dados apresentados indicam redução significativa da operação, com queda no número de veículos e de linhas em atividade. Conforme ele, o modelo atual apresenta uma série de irregularidades.

— O serviço hoje não permite, por exemplo, o acesso de pessoas com deficiência. Há veículos com mais de dois milhões de quilômetros rodados, não há controle efetivo por parte da secretaria e nem comprovação dos números de passageiros informados — disse.

O secretário também aponta problemas na cobrança da tarifa.

— A tarifa aplicada é irregular. Pela legislação, ela deveria ser pelo menos 20% acima da tarifa técnica do transporte coletivo — afirmou.

Diante desse cenário, a decisão do Conselho foi pelo encerramento dos contratos atuais e pela construção de um novo modelo. Mas, segundo Frizzo, a prefeitura já trabalha em alternativas.

— Estamos nos debruçando internamente para apresentar opções ao prefeito. Não entramos nessa discussão sem alternativas. Pode ser uma nova licitação ou outro tipo de contrato, com os atuais permissionários ou não — disse.

Ele também afirma que o processo será aberto ao debate público.

— Não temos problema em participar de audiências públicas ou discutir com a comunidade. A decisão será transparente — afirmou.

Apesar do encaminhamento de extinção dos contratos atuais, o secretário sustenta que a intenção do governo municipal não é acabar com o serviço, mas reformulá-lo.

— A minha intenção, enquanto secretário, do prefeito Adiló e do vice Néspolo, é manter o serviço, com qualidade — declarou.

Segundo ele, a continuidade do sistema pode depender de mudanças estruturais:

— Um ônibus novo custa cerca de R$ 700 mil. Os permissionários têm condições de investir? Há questões como indenização que também precisam ser avaliadas pela Procuradoria — disse.

Frizzo reforça que, neste momento, não há definição fechada sobre o modelo que será adotado, mas que o objetivo é evitar que os usuários fiquem desassistidos.