À espera de nova estrutura, Canil Municipal abriga mais de 400 cães e incentiva adoção em feiras e eventos em Caxias

Cães e gatos estão abrigados em diferentes espaços do Canil Municipal, em São Virgílio. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Resgatados das ruas ou de situações de maus-tratos, cães do Canil Municipal de Caxias do Sul passaram a figurar, também, em eventos promovidos pela prefeitura como forma de incentivar a doação. Na semana passada, cachorros que foram adotados e os que ainda esperam por um lar protagonizaram um desfile que elegeu vencedores em três categorias de “caramelos”, como se popularizaram os cachorros sem raça definida.

No último desfile da Independência, também, um dos bichos que estava no canil, e que participou do evento, foi reconhecido pelo antigo dono após ficar perdido por mais de um ano.

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As ações para aumentar a visibilidade dos animais fazem parte de uma estratégia da secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que administra o espaço que hoje abriga 410 cachorros e 25 gatos em São Vírgilio. O local, que no passado abrigou a Soama, será desativado quando o Centro de Proteção Animal, em São Giácomo, estiver pronto. A promessa da prefeitura é que ele, construído em uma área de 5,3 hectares, esteja concluído no final do ano.

— Gostaríamos muito que todos pudessem encontrar um lar, fizemos muitas adoções, mas ao mesmo tempo continuamos fazendo muitos resgates, o que faz com que o saldo fique o mesmo — diz o secretário-adjunto da Semmas, Ramon Sirtoli.

Enquanto o novo espaço, que terá capacidade para abrigar 440 cães, 60 gatos e quatro animais de grande porte não fica pronto, a adoção é a única saída para dar mais qualidade de vida aos animais separados por diferentes tipos de comportamento e abrigados em baias coletivas e individuais.

— O nosso intuito sempre foi fazer eles serem vistos. A gente sabe que existe um preconceito, que as pessoas não entendem que tipo de animal tem aqui e como eles podem se adequar na rotina delas, mas inseridos aqui eles acabam sendo só mais um — relata a coordenadora do Departamento de Proteção Animal (DPA), Elisa Zanolla.

Depois do “Desfile de Caramelos” que ocorreu no bairro Cinquentenário, a próxima saída dos cães do canil municipal é para o PetSerra Summit, que ocorre nos dias 25 e 26 nos pavilhões da Festa da Uva. Por meio de parcerias com Pet Shops e veterinárias, eles chegam aos eventos de banho tomado e prontos para a adoção.

309 adoções foram realizadas em 2025

A não ser que sejam filhotes, todos os cães e gatos adotados por meio do Canil Municipal são entregues castrados. As castrações são feitas a partir de um convênio com a Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Em 2025, de acordo com a Semmas, mais de 1,2mil averiguações de maus-tratos foram realizadas. Ainda no ano passado, 309 animais foram adotados.

O canil municipal conta hoje com três veterinários fixos e três estagiários. Um contrato com a Codeca permite que 16 funcionários estejam disponíveis para a limpeza e corte de grama do espaço.