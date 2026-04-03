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Em busca de um lar
Notícia

À espera de nova estrutura, Canil Municipal abriga mais de 400 cães e incentiva adoção em feiras e eventos em Caxias

Centro de Proteção Animal, em São Giácomo, deve ficar pronto até o final do ano

Pedro Zanrosso

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