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50 anos depois, RS-122 em Caxias do Sul volta a passar por obras de impacto; veja antes e depois

No final dos anos 1980, trabalhos consolidavam o trecho urbano do chamado contorno norte no município. Agora, intervenções, com previsão de novo viaduto e ponte, buscam solucionar gargalos no trânsito em importante ligação para polos industriais e logísticos

Bruno Tomé

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