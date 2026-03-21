Voluntárias levam dia da beleza para mais de 90 residentes do Recanto da Compaixão, em Caxias do Sul

A iniciativa conta com a participação de 22 voluntárias neste sábado. Porthus Junior / Agencia RBS

Em meio a maquiagens, esmaltes, roupas e bijuterias, a solidariedade ganhava espaço na manhã deste sábado (21), em uma das salas do Recanto da Compaixão Frei Salvador, em Caxias do Sul. É que um grupo de voluntárias se uniu para levar um dia de beleza, afeto e escuta para os mais de 90 idosos que residem no local.

A iniciativa é da Jackie’s Fraternitè, grupo caxiense que une mulheres chamadas Jaqueline e que está completando nove anos em 2026.

— O objetivo maior é a gente mostrar como é fácil as pessoas tirarem um tempinho, se reunirem, como o nosso grupo fez e proporcionar isso a eles. É quase o dia da princesa e do príncipe, porque os rapazes também serão arrumados e fotografados — explica a relações públicas Jaquele Rombladi Clamer, uma das fundadoras do grupo.

A iniciativa conta com a participação de 22 voluntárias neste sábado. Os itens foram doados pelas próprias integrantes do grupo e também viabilizados por meio de parcerias com lojas da cidade.

Na sala separada especialmente para a ação, os residentes podem escolher roupas, bijuterias e lenços — depois, todos os itens ficarão para eles como presente. As mulheres são produzidas com maquiagem, penteados e têm as unhas feitas.

Os homens também recebem cuidados, como gel no cabelo. Depois, todos são fotografados individualmente pela fotógrafa Leandra Romani.

Sueli Maria Forte, 70 anos, residente do Recanto da Compaixão. Porthus Junior / Agencia RBS

Sentada em uma das cadeiras na parte externa Sueli Maria Forte, 70 anos, posava delicadamente para as lentes da fotógrafa, depois de ter sido maquiada e ter escolhido um anel, uma pulseira e um colar.

— Estou achando um dia lindo. Deus nos deu um dia maravilhoso, com a presença de todos vocês. É uma alegria — afirma ela que é natural de Antônio Prado.

Neusa Pessoto, 74, enquanto recebia cuidados com as unhas. Porthus Junior / Agencia RBS

Com uma vida dedicada ao cuidado com os outros, atuando como cozinheira em uma das paróquias de Caxias do Sul, Neusa Pessoto, 74, teve a sua vez de receber uma atenção especial neste sábado.

— Eu cozinhei por 43 anos e depois me aposentei. Faz tempo que me mudei para cá, gosto muito daqui — contou, enquanto fazia as unhas.