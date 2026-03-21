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Voluntárias levam dia da beleza para mais de 90 residentes do Recanto da Compaixão, em Caxias do Sul

Grupo oferece maquiagem, roupas, bijuterias e sessão de fotos para os idosos neste sábado (21)

Alana Fernandes

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