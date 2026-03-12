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Você sabe o que é calistenia? Atividade física que usa do peso do corpo reúne praticantes em Caxias do Sul

Professor da UCS afirma que não há necessidade de aparelhos mais robustos para a prática da modalidade, mesmo assim, é importante ficar atento às progressões e ter o acompanhamento de um profissional

Marcos Cardoso

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