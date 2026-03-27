Você sabe como é feito o cristal murano? Fábrica de Gramado oferece tour que ainda permite que o turista faça uma peça

Talvez você já tenha visto uma peça de cristal murano — um tipo de vidro artístico feito à mão, com técnicas importadas da Itália. Em Gramado, na Serra, há um passeio que possibilita ao visitante um mergulho na elaboração artesanal que é símbolo dessas obras de arte.

A atração é oferecida pela Cristais de Gramado, que fica próxima ao pórtico da cidade. Fundado em 2002, o ateliê é conhecido por guardar a instalação artística Inquestionável, uma obra com múltiplas peças de cristal, cores e significados, avaliada pelos proprietários em R$ 1,5 milhão e que poderia sem dificuldades estar em museus pelo mundo.

Inclusive, celebridades como a modelo Gisele Bündchen, o ator Rodrigo Santoro e a apresentadora de TV Ana Maria Braga já passearam por lá. Em 2025, foram registradas cerca de 180 mil visitações, um número considerado de recuperação após os desastres climáticos que afetaram o Rio Grande do Sul.

O destaque do tour é a experiência de assistir a cinco artesãos elaborarem ao vivo, com métodos seculares, os artefatos em vidro que depois são comercializados. É literalmente uma fábrica de portas abertas, com fornalhas e bancadas de trabalho. O público se senta em uma arquibancada e aprecia o espetáculo, que conta com as explicações de um guia.

A CEO da Cristais de Gramado, Lísia Diehl, explica que o processo de fabricação começa pelo desenvolvimento da massa do cristal líquido, por meio da areia cínica. O material é aquecido a 1.400 °C — temperatura cerca de cinco vezes maior que a de um forno doméstico — para derreter a base do cristal.

Marcelino Dias, mestre artesão da Cristais de Gramado, tem mais de 20 anos de experiência no ofício. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Nesse meio tempo, é escolhida a cor e a tonalidade que o objeto ganhará. Depois, o artesão coleta a massa do cristal líquido e dá início à modelagem, que pode ser feita por meio do sopro ou da manipulação com folhas de jornal.

Devido à alta temperatura, todas as peças saem do forno com tonalidade incandescente e avermelhada. O passo seguinte é o de repouso, em que o item passa por resfriamento para ser apresentada a versão final da obra.

— Nem na Itália é possível visitar uma fábrica com produção ao vivo como acompanhamos aqui. A gente mantém a técnica original e artesanal de produção do cristal artístico — destaca a CEO.

O visitante também pode pôr a mão na massa, produzindo o seu próprio cristal murano — como uma flor ou vaso —, com o apoio dos profissionais. A atividade tem um valor extra, além dos R$ 88 cobrados para o passeio (veja mais informações abaixo).

— A pessoa participa da jornada, faz o movimento de circular a cânula para não derreter o vaso, sempre com apoio do artesão e com equipamento de proteção. O visitante senta no banco e produz o seu cristal. Essa manipulação com o jornal, que é mais perigosa, fica com nossa equipe. As pessoas adoram, elas sentem o calor de estar perto das peças — revela Lísia, acrescentando que até hoje não houve acidentes.

Da fábrica para ambientes sofisticados

Da confecção aberta, que ganha os olhos de turistas de todo o país, saem taças, garrafas para uísque e vinho, cubos com foto no interior, vasos e champanheiras, todos de cristal murano. Entretanto, o catálogo da loja, de cerca de quatro mil itens, vai além dos utilitários e explora o contexto decorativo.

São obras pensadas para design de interiores, como um leão obtido a partir do derretimento de sobras de peças de cristal (custo estimado de R$ 17,9 mil), e um polvo (na faixa dos R$ 20 mil) — considerado pelos artesãos como um dos projetos mais complexos já realizados. Tem também uma baleia, com preço avaliado em R$ 13 mil, desenvolvida especialmente para a 3ª Bienal Internacional de Arte em Vidro Ibero-Americano, entre 23 de maio e 21 de junho, em Gramado.

De acordo com a CEO da Cristais de Gramado, o artefato mais caro disponível até agora foi um elaborado com cristal soprado em cima de raízes rústicas. Está orçado em R$ 20 mil.

— Temos bastante presenteáveis de R$ 49, R$ 89, R$ 99; peças de decoração no patamar de R$ 800 a R$ 2 mil e R$ 3 mil; e obras de arte específicas que chegam a R$ 30 mil, R$ 40 mil, R$ 50 mil. Essas são peças exclusivas, não produzidas em escala. São obras desenvolvidas pelo nosso designer de cristal — afirma.

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Para este ano, a Cristais de Gramado procura justamente investir ainda mais nos produtos voltados ao design de interiores. Outra novidade será um parque temático, focado em obras de arte, para exibir os itens mais exóticos do ateliê. A expectativa de crescimento do negócio é de 15% ao longo de 2026:

— Estamos tentando retomar a um ano mais parecido com 2023, que comercialmente foi muito bom para o turismo.

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