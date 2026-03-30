Você já ouviu falar em chá de cacau? Bebida que "lembra chocolate" tem benefícios e é novidade em Gramado

Na terra onde o chocolate reina soberano na Páscoa, um outro protagonista do cacau começa a ganhar espaço e soa como um segredo recém‑descoberto: o chá de cacau, uma bebida quentinha, aromática e feita a partir da casquinha das amêndoas do fruto.
Em Gramado, chocolatarias decidiram ir além das barras e bombons tradicionais e apresentar outra faceta do cacau.
Como assim chá?
Quando se fala em cacau, a associação imediata costuma ser o chocolate. Contudo, o fruto guarda outros caminhos possíveis. E é justamente aí que surge a pergunta que todo turista faz: como assim chá?
É da Bahia que vem o cacau usado na chocolataria em que a mestre chocolatier Camila dos Santos trabalha. O cacau baiano, cultivado, colhido e cuidado no dia a dia das plantações, viaja até a Serra e ganha novos usos, incluindo o curioso chá.
— A gente quebra a amêndoa. Dentro dessa amêndoa, vai ter os níveis de cacau. Daqui, deriva uns chocolates e, da casquinha, eu vou preparar um delicioso chá de cacau — explica a chocolatier Camila.
O passo a passo surpreende pela simplicidade: casquinha no recipiente, água quente por cima e pronto. O resultado é um líquido leve, bem diferente de um chocolate quente (nada de cremosidade), mas que carrega um aroma único e notas sutis que lembram o chocolate.
Segundo Camila, o cacau é rico em flavonoides e antioxidantes naturais. Isso significa benefícios para o coração, para a digestão e até mesmo para a ansiedade. Uma bebida 100% natural que, além de saborosa, promete dar aquela força extra.
Na Bahia, o costume é antigo:
— A gente toma de manhã para começar o dia com energia — diz o técnico agrícola Rafael Dias
A bebida, segundo ele, ajuda até nas atividades pesadas da colheita.