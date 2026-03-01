Viaduto em construção desaba na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis

A estrutura de um dos viadutos em construção na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, desabou na tarde deste sábado (28). Apesar do ocorrido, o fluxo de veículos não foi afetado e segue normalmente no trecho.
O viaduto está sendo erguido no km 193, às margens da rodovia, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Na semana passada, durante a montagem da estrutura metálica, já havia sido registrado um dano em uma das vigas. Neste sábado, porém, toda a estrutura acabou cedendo.
Em nota, o Dnit informou que ninguém ficou ferido e que a rodovia permanece em operação. Técnicos e responsáveis pela obra devem se reunir ao longo da semana para avaliar os danos e definir os próximos encaminhamentos.
Sobre a obra
Com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2026, os dois viadutos em construção na BR-470, no trecho da Serra entre Bento Gonçalves e Veranópolis, somam investimento de R$ 52,3 milhões. Com geometria curva e maior espaçamento entre pilares, os projetos foram pensados para permitir a passagem de água e detritos, reduzir riscos de deslizamentos e evitar interrupções no tráfego.
O viaduto do km 192 terá 15 metros de altura e 85 metros de extensão. Em outubro de 2025, foram lançadas 24 vigas metálicas que formam as quatro linhas de longarinas do elevado. Já o viaduto do km 193 apresenta maior complexidade, com 17 metros de altura e 126 metros de extensão.