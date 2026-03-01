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Viaduto em construção desaba na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis

O fato ocorreu neste sábado (28), no km 193 da rodovia, mas trânsito na região segue sem alterações

Renata Oliveira Silva

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