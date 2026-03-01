Viaduto em construção desaba na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis

A estrutura cedeu durante o sábado (28), mas não prejudicou o fluxo dos veículos Dnit / Divulgação

A estrutura de um dos viadutos em construção na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, desabou na tarde deste sábado (28). Apesar do ocorrido, o fluxo de veículos não foi afetado e segue normalmente no trecho.

O viaduto está sendo erguido no km 193, às margens da rodovia, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Na semana passada, durante a montagem da estrutura metálica, já havia sido registrado um dano em uma das vigas. Neste sábado, porém, toda a estrutura acabou cedendo.

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Em nota, o Dnit informou que ninguém ficou ferido e que a rodovia permanece em operação. Técnicos e responsáveis pela obra devem se reunir ao longo da semana para avaliar os danos e definir os próximos encaminhamentos.

Sobre a obra

Com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2026, os dois viadutos em construção na BR-470, no trecho da Serra entre Bento Gonçalves e Veranópolis, somam investimento de R$ 52,3 milhões. Com geometria curva e maior espaçamento entre pilares, os projetos foram pensados para permitir a passagem de água e detritos, reduzir riscos de deslizamentos e evitar interrupções no tráfego.