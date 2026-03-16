Viaduto de R$ 80 milhões promete aliviar gargalo da BR-116 com a Perimetral Norte em Caxias do Sul

Motoristas enfrentam dificuldades no trecho, que fica no km 147, próximo à delegacia da PRF e que é essencial para acessar bairros como o Diamantino e para entrada e saída em empresas da região. Porthus Junior / Agencia RBS

Congestionamento, buzinaço, estresse, arranca e para, e a agonia de se ver preso ao volante, atrasado para um compromisso ou para chegar em casa. Esse é o cotidiano de quem trafega pelo cruzamento da BR-116 com a Perimetral Norte - Avenida Ruben Bento Alves, em Caxias do Sul, que é considerado um dos principais gargalos de trânsito da cidade. A promessa é que, ainda neste ano, esse cenário comece a ser transformado.

Em passagem pela Serra em janeiro, o ministro dos Transportes, Renan Filho, confirmou a construção de um viaduto que permita o fluxo contínuo na rodovia e anunciou para abril a publicação do edital de licitação que irá selecionar a empreiteira responsável pela obra. O investimento previsto é de R$ 80 milhões.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ressaltou, nesta semana, que trabalha para que o prazo seja atendido. A elevada com pista dupla na BR-116 será acompanhada, em sua parte inferior, por uma rotatória de três faixas para organizar o tráfego da Perimetral Norte junto à rodovia federal e, desta forma, eliminar os semáforos do local (veja mais detalhes do projeto abaixo).

Enquanto isso — e há muitos anos —, os motoristas enfrentam as dificuldades do trecho, que fica no km 147, próximo à delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e que é essencial para acessar bairros como o Diamantino e para entrada e saída de trabalhadores em empresas da região. O caos se instala no local especialmente nos fins de tarde, entre 17h e 18h30min.

O chefe da PRF em Caxias do Sul, Jonatas Josué Nery, acredita que a elevada irá melhorar a trafegabilidade, especialmente em relação à confluência com a Perimetral Norte. Por outro lado, avalia que a infraestrutura da rodovia no trecho urbano da cidade está defasada. Em dias de maior fluxo, ele estima que o número de veículos passando pelo trecho da delegacia passe dos 60 mil.

— Já estamos muito atrasados pelo porte e pela pujança de Caxias do Sul. Já deveríamos ter essas obras há 20 anos no mínimo. É uma rodovia que a cada dia aumenta o trânsito, uma cidade que cresce. A BR-116 liga o norte ao sul do país, talvez a rodovia mais importante, e tem esse gargalo aqui. Eu digo que somos salvos pela RS-122: se não houvesse essa ligação para Caxias-Vacaria e Caxias-Porto Alegre, já tinha explodido a BR-116 — reflete.

A pedagoga especialista em trânsito e professora da UCS Maria Inês Tondello Rodrigues entende que a falta de fluidez no trânsito da BR-116 com a Perimetral se dá principalmente por um motivo: é um ponto de encontro de várias áreas da cidade que conta com sinalização por semáforos.

São dois conjuntos de sinaleiras em um perímetro de apenas 200 metros para orientar o tráfego de veículos e de pedestres no entroncamento com a Perimetral e, logo ao lado, na saída do Diamantino pela Rua Ângelo Muratore.

Um levantamento da PRF indica que, ao todo, há 16 semáforos em 12 quilômetros de rodovia entre a encruzilhada de Ana Rech e a rotatória com a Avenida São Leopoldo. A medida, que acaba travando o trânsito, é necessária porque a rodovia federal ainda está no mesmo nível de ruas adjacentes. No entroncamento com a Perimetral, a situação mudará com a construção do viaduto.

— O fluxo é constante e em horários de maior movimento tranca tudo e as pessoas não têm por onde se locomover, são poucas rotas alternativas. Aí abre o semáforo, libera um lado, mas o trânsito não é totalmente escoado. O semáforo é uma medida muito eficaz, mas ali temos congestionamento por causa da demanda veicular, não há condições de atende-la com tempo semafórico neste ponto — afirma a especialista.

Ela aponta que a elevada é a opção correta para melhoria, atendendo a uma necessidade antiga da região, uma vez que "a BR-116 une municípios", e o fluxo poderá escoar de forma mais leve, sistemática e organizada. Ao mesmo tempo, Mari Tondello cobra que o pedestre seja levado em consideração no projeto da elevada. Atualmente, há intensa circulação de pessoas a pé em paradas de ônibus, fazendo travessia e acessando estabelecimentos na beira da rodovia.

— É importante falarmos que uma mudança no espaço viário está relacionada com todo o entorno deste local. Nesse ponto será feita uma mudança muito positiva e necessária, mas muito invasiva. Isso vai demandar uma sinalização muito boa durante as obras, uma orientação e fiscalização para que todos os usuários passem a usar esse espaço de forma correta e segura. Sempre segurança em primeiro lugar — destaca.

Josué Nery, da PRF, tem expectativa de que essa seja a primeira de uma sequência de obras que são necessárias para recolocar a BR-116 em um trânsito adequado na cidade. Ele cita como o trecho urbano mais complexo, com risco elevado para atropelamentos e intenso congestionamento, o acesso à UCS.

Nos fins de tarde, é improvável concluir o trajeto da encruzilhada de Ana Rech à rótula da Avenida São Leopoldo em menos de 30 minutos, calcula o policial rodoviário.

A estrutura prevista