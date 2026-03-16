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Viaduto de R$ 80 milhões promete aliviar gargalo da BR-116 com a Perimetral Norte em Caxias do Sul

Elevada irá permitir fluxo contínuo em duas pistas na rodovia federal. Previsão é que edital de licitação seja publicado no mês que vem e obras comecem até o fim do ano

Luca Roth

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