Valores do estacionamento rotativo de Garibaldi são ajustados; novas tarifas estão em vigor

Os motoristas que utilizam o estacionamento rotativo de Garibaldi já pagam novos valores pela Área Azul desde segunda-feira (2). O reajuste foi oficializado por decreto municipal e altera as tarifas conforme o tempo de permanência, além de atualizar os valores aplicados em casos de irregularidades.
De acordo com a prefeitura, a atualização foi solicitada pela empresa Rek Parking, responsável pela operação do sistema no município, e levou em consideração a média de variação entre o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os valores não eram reajustados desde 2024.
Com as mudanças, o estacionamento passa a custar:
- R$ 1,35 para até 30 minutos (antes R$ 1,30);
- R$ 2,60 para até 1 hora (antes R$ 2,55);
- R$ 5,25 para até 2 horas (antes R$ 5,10).
O decreto também atualiza as tarifas aplicadas em situações de descumprimento das regras. A chamada Tarifa de Pós-Utilização (TPU) é emitida quando o usuário excede o tempo permitido ou desrespeita as normas do estacionamento.
Os novos valores são:
- R$ 22,15 para veículo sem tíquete (antes R$ 21,55);
- R$ 10,95 para tempo máximo de estacionamento vencido (antes R$ 10,65);
- R$ 22,15 para veículos isentos ou com licença especial que descumprirem os limites de tempo, data ou horário autorizados (antes R$ 21,55).
Caso a irregularidade não seja quitada, o condutor pode receber multa de trânsito no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), aplicada por agente de trânsito municipal.
O funcionamento da Área Azul é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h.
Os tíquetes podem ser adquiridos nos 21 parquímetros instalados na região central, com pagamento via cartão de crédito, débito, Pix, moedas ou cartão recarregável do sistema. Também é possível utilizar o aplicativo Rek Pay, disponível para Android e iOS, além do site da empresa e atendimento telefônico pelo número 0800-644-1690.