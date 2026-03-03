Valores do estacionamento rotativo de Garibaldi são ajustados; novas tarifas estão em vigor

Os motoristas que utilizam o estacionamento rotativo de Garibaldi já pagam novos valores pela Área Azul desde segunda-feira (2). O reajuste foi oficializado por decreto municipal e altera as tarifas conforme o tempo de permanência, além de atualizar os valores aplicados em casos de irregularidades.

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De acordo com a prefeitura, a atualização foi solicitada pela empresa Rek Parking, responsável pela operação do sistema no município, e levou em consideração a média de variação entre o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os valores não eram reajustados desde 2024.

Com as mudanças, o estacionamento passa a custar:

R$ 1,35 para até 30 minutos (antes R$ 1,30);

R$ 2,60 para até 1 hora (antes R$ 2,55);

R$ 5,25 para até 2 horas (antes R$ 5,10).

O decreto também atualiza as tarifas aplicadas em situações de descumprimento das regras. A chamada Tarifa de Pós-Utilização (TPU) é emitida quando o usuário excede o tempo permitido ou desrespeita as normas do estacionamento.

Os novos valores são:

R$ 22,15 para veículo sem tíquete (antes R$ 21,55);

R$ 10,95 para tempo máximo de estacionamento vencido (antes R$ 10,65);

R$ 22,15 para veículos isentos ou com licença especial que descumprirem os limites de tempo, data ou horário autorizados (antes R$ 21,55).

Caso a irregularidade não seja quitada, o condutor pode receber multa de trânsito no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), aplicada por agente de trânsito municipal.

O funcionamento da Área Azul é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h.