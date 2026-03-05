Vacina contra a gripe já está disponível em farmácias de Caxias do Sul; saiba onde encontrar e quanto custa

Imunizante é tetravalente. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho, mas os imunizantes contra a gripe, uma das doenças que mais aparece na estação mais fria do ano, já estão disponíveis na rede privada de Caxias do Sul.

Na Panvel, o custo é de R$ 79,90 e, segundo a assessoria de imprensa, a rede disponibiliza a vacina tetravalente Influvac (Abbott) indicada contra quatro variantes do vírus: A (H1N1), A (H3N2) e uma cepa de influenza B. A rede também oferece a vacina Arexvy, que atua contra o vírus sincicial respiratório (VSR).

São três unidades da Panvel na cidade que contam com o imunizante, na Avenida Júlio de Castilhos, 2.234, em frente ao Hospital Pompéia; na Rua General Mallet, 56, próximo à Igreja dos Capuchinhos; e na da Rua Dom José Baréa, 1.888, na esquina com a Andrade Neves.

A rede de Farmácias São João também trabalha com a vacina da gripe tetravalente que protege contra quatro subtipos do vírus da gripe, sendo duas cepas da Influenza A (H1N1 e H3N2) e duas cepas de Influenza B (linhagens diferentes). A dose também custa R$ 79,90.

Quatro unidades da São João contam com o imunizante: na Avenida Júlio de Castilhos, 2411; na Rua Luiz Michelon, 1364, no bairro Nossa Senhora de Lourdes; na Avenida Perimetral Rubem Bento Alves, 5.051, no Santa Catarina; e na Rua Sinimbu, 254, também em Lourdes.

As farmácias Raia e Drogasil também estão imunizando no Rio Grande do Sul contra os subtipos A e B. A versão tetravalente custa R$ 89,90 e é indicada para imunização contra influenza em pessoas a partir de seis meses de idade. Recomendada para pessoas com 60 anos ou mais, a vacina Efluelda sai por R$ 229,90. O imunizante contém quatro vezes mais antígenos do que a vacina tetravalente habitual.

Segundo a assessoria da Raia, a aplicação não é indicada para pessoas com alergia à proteína do ovo ou ao timerosal (conservante utilizado em imunizantes), indivíduos com doenças neurológicas e para quem teve Síndrome de Guillain-Barré. No entanto, a farmácia não informou quais unidades de Caxias do Sul contam com o imunizante, e orienta que a consulta seja feita pelo site.