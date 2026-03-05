Geral

Se proteja
Notícia

Vacina contra a gripe já está disponível em farmácias de Caxias do Sul; saiba onde encontrar e quanto custa

Ainda não há uma previsão de quando deve começar a aplicação na rede pública, já que a prefeitura aguarda retorno do Ministério da Saúde

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS