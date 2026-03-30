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Vacina contra a gripe está disponível em 23 das 48 UBSs de Caxias do Sul; confira quais são

Neste momento, o imunizante está disponível apenas para os públicos prioritários. Campanha começou no último sábado, com a aplicação de 2.130 imunizações nos bairros e 860 aplicações na Praça Dante Alighieri. O município recebeu, inicialmente, apenas 6% das doses necessárias

Marcos Cardoso

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