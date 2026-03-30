Vacina contra a gripe está disponível em 23 das 48 UBSs de Caxias do Sul; confira quais são

A vacina contra a gripe já está disponível em 23 das 48 Unidades Básicas de Saúde de Caxias do Sul (confira mais abaixo) para os grupos prioritários. O início da aplicação do imunizante no município ocorreu no último sábado (28), durante a primeira edição do "Vacina Caxias", mutirão que busca reduzir os baixos índices de vacinação na cidade.
No sábado, a diretora da Vigilância em Saúde, Magda Teles, informou que Caxias do Sul recebeu, inicialmente, apenas 6% do quantitativo necessário, ou seja, cerca de 13 mil doses do imunizante da gripe. A previsão é que a vacinação seja disponibilizada para todas as UBSs nos próximos dias, conforme a chegada das doses.
UBSs com vacina contra a gripe
- Ana Rech
- Bela Vista
- Campos da Serra
- Centro de Saúde (Pinheiro Machado)
- Cinquentenário
- Cristo Redentor
- Cruzeiro
- Desvio Rizzo
- Eldorado
- Esplanada
- Fátima Alto
- Fazenda Souza
- Forqueta
- Galópolis
- Madureira
- Reolon
- Rio Branco
- Sagrada Família
- Santa Lúcia
- São José
- São Leopoldo
- Tijuca
- Vila Ipê
Quem pode se vacinar contra a gripe:
- Pessoas com 60 anos ou mais
- Crianças de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias
- Grávidas e mulheres que tiveram filho recentemente (até 45 dias após o parto)
- Profissionais da saúde pública e privada
- Portadores de doenças crônicas não transmissíveis, incluindo asma grave, diabetes, hipertensão e imunossuprimidos
- Professores do Ensino Básico e Superior, tanto de escolas públicas quanto privadas
- Povos originários: população indígena, quilombolas e ribeirinhos
- Forças de segurança e salvamento
- Profissionais de segurança
- Forças Armadas
- População em situação de rua: pessoas em vulnerabilidade social
- Pessoas com Deficiência (PCDs)
- Pessoas com espectro autista
- Caminhoneiros
- Profissionais do transporte
Vacina Caxias
A primeira edição da ação "Vacina Caxias", realizada neste sábado (28), aplicou mais de 4,7 mil doses nas sete unidades básicas de saúde (UBSs) dos bairros Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê, além do ônibus da Cruz Vermelha, na Praça Dante Alighieri, na área central da cidade. A atividade se iniciou às 10h e seguiu até as 16h.
A campanha ofertou cerca de 30 tipos de vacinas. Os números apontam 2.130 imunizações contra a gripe (Influenza) em UBSs e 860 aplicações na praça Dante Alighieri, totalizando 2.990 doses. As vacinas de rotina nas UBSs contabilizaram 1.294 e, na Praça, 105, somando 1.399. Já contra a covid foram feitas 134 aplicações em UBSs e 180 na unidade móvel da Cruz Vermelha, totalizando 314 vacinas.
O programa foi idealizado para funcionar nos últimos sábados de cada mês, de forma permanente.