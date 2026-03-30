Vacina contra a gripe está disponível em 23 das 48 UBSs de Caxias do Sul; confira quais são

Aplicações começaram no sábado. Gisele Nozari / Divulgação

A vacina contra a gripe já está disponível em 23 das 48 Unidades Básicas de Saúde de Caxias do Sul (confira mais abaixo) para os grupos prioritários. O início da aplicação do imunizante no município ocorreu no último sábado (28), durante a primeira edição do "Vacina Caxias", mutirão que busca reduzir os baixos índices de vacinação na cidade.

No sábado, a diretora da Vigilância em Saúde, Magda Teles, informou que Caxias do Sul recebeu, inicialmente, apenas 6% do quantitativo necessário, ou seja, cerca de 13 mil doses do imunizante da gripe. A previsão é que a vacinação seja disponibilizada para todas as UBSs nos próximos dias, conforme a chegada das doses.

UBSs com vacina contra a gripe

Ana Rech

Bela Vista

Campos da Serra

Centro de Saúde (Pinheiro Machado)

Cinquentenário

Cristo Redentor

Cruzeiro

Desvio Rizzo

Eldorado

Esplanada

Fátima Alto

Fazenda Souza

Forqueta

Galópolis

Madureira

Reolon

Rio Branco

Sagrada Família

Santa Lúcia

São José

São Leopoldo

Tijuca

Vila Ipê

Quem pode se vacinar contra a gripe:

Pessoas com 60 anos ou mais

Crianças de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias

Grávidas e mulheres que tiveram filho recentemente (até 45 dias após o parto)

Profissionais da saúde pública e privada

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis, incluindo asma grave, diabetes, hipertensão e imunossuprimidos

Professores do Ensino Básico e Superior, tanto de escolas públicas quanto privadas

Povos originários: população indígena, quilombolas e ribeirinhos

Forças de segurança e salvamento

Profissionais de segurança

Forças Armadas

População em situação de rua: pessoas em vulnerabilidade social

Pessoas com Deficiência (PCDs)

Pessoas com espectro autista

Caminhoneiros

Profissionais do transporte

Vacina Caxias

A primeira edição da ação "Vacina Caxias", realizada neste sábado (28), aplicou mais de 4,7 mil doses nas sete unidades básicas de saúde (UBSs) dos bairros Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê, além do ônibus da Cruz Vermelha, na Praça Dante Alighieri, na área central da cidade. A atividade se iniciou às 10h e seguiu até as 16h.

A campanha ofertou cerca de 30 tipos de vacinas. Os números apontam 2.130 imunizações contra a gripe (Influenza) em UBSs e 860 aplicações na praça Dante Alighieri, totalizando 2.990 doses. As vacinas de rotina nas UBSs contabilizaram 1.294 e, na Praça, 105, somando 1.399. Já contra a covid foram feitas 134 aplicações em UBSs e 180 na unidade móvel da Cruz Vermelha, totalizando 314 vacinas.