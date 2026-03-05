Universidade de Caxias do Sul cria vinícola-escola destinada ao curso superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) criou uma vinícola-escola como um dos diferenciais do curso superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia. As aulas já iniciaram, mas ainda é possível participar do processo seletivo para ingressar neste primeiro semestre. A inscrição pode ser realizada neste link até o dia 15.

O curso é um projeto realizado a partir de parceria com a prefeitura de Flores da Cunha. A vinícola-escola foi recém-instalada em uma área de 140 metros quadrados em frente à Escola de Gastronomia da UCS, no Parque da Vindima, em Flores da Cunha.

A localização facilita o acesso aos alunos, que podem combinar experiências teórico-pedagógicas às práticas de vinificação. As aulas ocorrem nos turnos vespertino e noite e, de acordo com a necessidade da disciplina, também são distribuídas no Campus-Sede, em Caxias do Sul.

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As obras do espaço devem ser finalizadas no decorrer deste ano. Com equipamentos para a produção de vinhos, sucos e espumantes, quando o espaço estiver em pleno funcionamento permitirá que sejam feitas pesquisas e treinamentos, com atividades supervisionadas por professores e funcionários da UCS, a partir de cronogramas pré-estabelecidos.