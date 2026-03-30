Geral

Sistema prisional 
Notícia

Unidade de fabricação de calçados é instalada na Penitenciária de Caxias do Sul 

Inicialmente, 30 vagas para apenados serão abertas, com possibilidade de dobrar os postos de trabalho. Calçados produzidos no espaço sairão prontos para comercialização em lojas 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS