Unidade de fabricação de calçados é instalada na Penitenciária de Caxias do Sul 

Apenados poderão trabalhar no espaço, garantindo 75% do salário mínimo e redução no tempo de pena cumprida. Arthur Plácido/Ascom SSPS / Divulgação

A Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs) conta agora com uma unidade de produção de calçados. O espaço, que foi inaugurado na última sexta-feira (27), é viabilizado por um termo de cooperação com a empresa Bebecê Calçados, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e a Polícia Penal.

A previsão é que 30 vagas sejam criadas, com potencial para ampliar, gradativamente, a oferta para até 60 postos de trabalho voltados para pessoas privadas de liberdade.

A unidade de Caxias do Sul terá como diferencial a produção integral dos calçados, sendo que os produtores sairão da Pecs prontos para a distribuição e venda em lojas.

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Para viabilizar a instalação da indústria, um dos pavilhões da penitenciária passou por adequações. O espaço conta com saguão principal onde as máquinas irão operar, além de duas salas de armazenamento.

As atividades da unidade integram o Programa Mãos que Reconstroem, que promove a qualificação profissional e ocupação produtiva, com potencial de geração de renda e redução do tempo de pena cumprido.