Um dos responsáveis pela construção da Rota do Sol, Arno Mansueto Busnello morre aos 74 anos

Arno Mansueto Busnello foi um dos engenheiros responsáveis por construir a maior parte da RSC-453, a Rota do Sol, rodovia que liga a Serra ao Litoral gaúcho Edson Pereira / Divulgação

O guaporense Arno Mansueto Busnello, engenheiro civil e um dos diretores da Toniolo Busnello S.A., morreu nesta quinta-feira, aos 74 anos. Ele deixa uma trajetória marcada pela atuação em grandes obras de infraestrutura no Estado, com papel relevante em projetos que ajudaram a transformar a mobilidade e a integração regional.

Entre suas contribuições mais emblemáticas está a participação na construção da Rota do Sol (RSC-453 e RS-486), uma das mais desafiadoras obras de engenharia rodoviária já realizadas no Rio Grande do Sul. Ao lado do irmão, Humberto Busnello, e de Zaldi Toniolo, esteve à frente da execução de 76,5 quilômetros da estrada que liga a Serra ao Litoral gaúcho, incluindo o trecho mais crítico da descida da Serra. A obra exigiu soluções técnicas inéditas à época, como a construção de túneis em curva e em desnível, além da adaptação constante a diferentes formações geológicas e a rigorosas exigências ambientais.

A perda foi lamentada em nota pela prefeitura de Guaporé, município de origem da família e da empresa:

Seu Arno teve atuação destacada no setor da construção civil, integrando a construtora Toniolo, Busnello S.A, responsável por importantes obras de infraestrutura em nível municipal e nacional. Em Guaporé, contribuiu diretamente para marcos importantes, como a construção do Autódromo Internacional Nelson Barro e a revitalização da Igreja Matriz Santo Antônio, após o incêndio que a atingiu no final da década de 1990.



A empresa na qual seu Arno atuou rompeu limites municipais, participando de projetos relevantes em 17 estados brasileiros, com forte presença em obras de túneis, estradas, terraplanagem e outras iniciativas que ajudaram a impulsionar o desenvolvimento do país - diz trecho da nota, publicada no Instagram.

A Toniolo Busnello S.A. também utilizou as redes sociais para manifestar luto:

Arno iniciou sua trajetória na empresa em 01/03/1973, dedicando décadas de trabalho e contribuição até 2019. Ao longo desse período, tornou-se uma referência no ramo da construção pesada, sendo parte essencial da evolução da engenharia de túneis e obras subterrâneas no Brasil. Seu legado é marcado pelo conhecimento, pela experiência compartilhada e pelo impacto duradouro no setor.