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Um dos responsáveis pela construção da Rota do Sol, Arno Mansueto Busnello morre aos 74 anos

Engenheiro teve atuação destacada no setor da construção civil, integrando a construtora Toniolo, Busnello S.A, responsável por importantes obras de infraestrutura em nível nacional. Ele residia em Porto Alegre

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