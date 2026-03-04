Geral

Em busca da longevidade
Notícia

UCS Sênior completa 35 anos com o objetivo de promover autonomia e aprendizado na maturidade na Serra e Litoral

As aulas são voltadas ao público 50+. Atualmente o projeto conta com mais de 1,2 mil alunos em Caxias, Bento Gonçalves, Canela e Torres

Marcos Cardoso

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